Мобілізація в Україні: хто не має права вручати повістку в квітні 2024

Процес поповнення ЗСУ новими людьми дуже важливий, але водночас мобілізація має відбуватися законним чином. Журналісти 24 Каналу розібралися, хто не може вручати повістку.

Новий законопроєкт про мобілізацію ще не ухвалено, проте комітет Верховної Ради 29 березня розглянув усі правки депутатів, їх було понад чотири тисячі. Можливо, документ розглянуть за два тижні.

До теми Оновлений законопроєкт про мобілізацію: усе про документ, який подали в Раду

Хто не може вручати повістки

Декілька категорій не мають права вручати повістку: мова про поліцейських, військовослужбовців (у тому числі представників ТрО) та посадових осіб Державної прикордонної служби України.

Водночас, відповідно до нового законопроєкту про мобілізацію, Національна поліція матиме повноваження щодо участі у заходах мобілізації. Наприклад, правоохоронці зможуть залучати до заходів рекрутингу на військову службу ЦНАПи, центри зайнятості та центри рекрутингу. Іще поліцейські разом із паспортом зможуть вимагати пред'явити військово-обліковий документ у чоловіків 18 – 60 років.

А хто вправі вручати

А от тих, хто має право вручати повістку, значно більше. І це не тільки представники ТЦК.

Вручити повістку можуть:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов'язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).

Після особистого вручення повістки військовозобов'язаному він має поставити підпис про її отримання. Якщо ж людина відмовляється брати повістку - складають акт про відмову від отримання.

Власне, повістки бувають різні:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження (воно видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);

для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається, а в разі ухвалення нового закону строкову службу скасують).

Чи відправлять мене одразу в окопи після першої повістки

Повістка є підставою для мобілізації. Після вручення першої повістки необхідно обов'язково прибути у ТЦК і СП для уточнення облікових даних. Але в Сухопутних силах не раз говорили: перша повістка не означає, що вас відправлять одразу в окопи або на штурм.

Детально про вручення повістки та навчання мобілізованих розповідав начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.