Мобілізація в Україні: кого восени направлять служити за місцем проживанням

В Україні триває воєнний стан, що передбачає загальну мобілізацію населення. Це означає, що чоловіки від 18 до 60 років можуть бути залучені до лав Збройних Сил нашої держави.

Водночас існує особлива категорія українців, яких можуть не відправити служити в інші міста, області чи навіть на фронт. Хто з чоловіків має право служити за місцем проживання – розбирався 24 Канал.

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Хто з українців може служити за місцем проживання

Згідно з законом про мобілізаційну підготовку і мобілізацію визначений перелік осіб, що мають право на відстрочку від мобілізації. Водночас ці категорії людей у разі добровільної мобілізації отримують право служити лише за місцем свого проживання, тобто, на фронт їх заборонено відправляти.

Наразі служити за місцем проживання мають право такі категорії українців:

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

українці та українки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, що виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

українці, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, але якій не встановлено інвалідність;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

українці та українки, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

чоловіки та жінки, зайняті постійним доглядом за хворим партнером, дитиною, а також батьками своїми чи партнера, що також потребують постійного догляду;

особи, що мають партнера з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків чи батьків дружини або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною або громадяни, що зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

Варто зазначити, що цих військовослужбовців після мобілізації призначають для служби за місцем проживання. Закон забороняє направляти їх служити в інші частини, міста, області чи на фронт, за умови, що це не прифронтове місто.

Нещодавно уряд дозволив виїзд за кордон ще одній категорії осіб