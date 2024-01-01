Хто матиме право вручати повістки у 2024 році: що пропонує новий законопроєкт

В Україні готуються зміни до процедури мобілізації. Верховна Рада розгляне новий законопроєкт, який вплине, зокрема, на видачу повісток.

Законопроєкт, зареєстрований у парламенті напередодні, може кардинально змінити процес вручення повісток українцям. Ініціатива передбачає введення електронних повісток та нові методи їх доставки, пише 24 Канал.

Дивіться також До 200 тисяч або позбавлення волі: які штрафи і покарання загрожують ухилянтам

Зміни – на порядку денному

Згідно з пропозиціями законодавців, повістки можна буде отримати через електронний кабінет призовника або електронну пошту. Це спростить процедуру та зробить її більш сучасною та зручною для громадян.

Однак традиційні способи вручення повісток залишатимуться в силі. Працівники територіальних центрів комплектування, поліцейські та роботодавці виконуватимуть свої обов'язки щодо вручення цих важливих документів в "офлайн-форматі".

Важливо, що роботодавці матимуть право виписувати повістки лише на місці роботи, тоді як представники ТЦК та Нацполіції зможуть це робити в будь-якому місці, де зустрінуть призовника – чи то вдома, чи то на вулиці, чи в громадському закладі.

Законопроєкт має на меті не лише спростити процедуру вручення повісток, але й забезпечити більшу гнучкість та ефективність мобілізаційного процесу в умовах широкомасштабної та довготривалої війни.

Більше про ініціативу

Верховна Рада 25 грудня 2023 року опублікувала законопроєкт, що пропонує нововведення у процесі мобілізації. Їх планують затвердити та почати застосовувати у 2024 році. Законопроєкт включає зміни, які стосуються категорій осіб, що можуть уникнути призову, а також різновидів повісток.

Згідно з новими пропозиціями, Міністерство оборони рекомендує бронювати від мобілізації лише працівників державної служби категорії "А" – тобто працівників Верховної Ради, Кабінету Міністрів, чиновників центральних органів виконавчої влади та їх заступників. Також запропоновано розширити список категорій людей, які мають право на відстрочку від служби.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що законопроєкт буде винесений на голосування парламенту лише після детального обговорення та внесення змін. Він підкреслив, що остаточний варіант законопроєкту має враховувати потреби для тривалої війни, а також факт, що Росія не має наміру зупинятися до своєї поразки.