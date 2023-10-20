Мобілізація в листопаді: хто з військовозобов'язаних зможе виїхати за кордон

В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Під час нього діють певні обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних за кордон, проте є певні виключення.

Адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко пояснила, чи зміняться норми перетину державного кордону на виїзд із 1 листопада для військовозобов'язаних. Дехто все ж зможе виїхати з України.

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Хто може законно перетнути кордон

Експертка пояснила, хто із військовозобов'язаних може законно покинути межі України в умовах воєнного стану. Серед них:

чоловіки з інвалідністю;

чоловіки, які мають дружину з інвалідністю І чи ІІ групи;

чоловіки, у яких один із батьків (або батьків дружини) має інвалідність І чи ІІ групи;

батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитини з інвалідністю віком до 18 років;

батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

чоловіки, які потребують постійного догляду;

опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

За словами Грищенко, важливо наголосити, що громадяни України чоловічої статі призовного віку, які виїхали, супроводжуючи одну з вищезгаданих осіб, зобов'язані повернутися до країни не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.

Хто не підлягає призову

Крім цього, право на виїзд за кордон є в осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вона зазначила, що цей перелік є досить довгим. Зокрема, мовиться про:

чоловіків, на утриманні яких перебувають троє й більше неповнолітніх дітей;

чоловіків, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років;

батьків, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитини з інвалідністю до 18 років;

чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

чоловіків, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи дружини), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду тощо.

Заборону на виїзд можна оскаржити

Юристка розповіла, що заборону на виїзд можна оскаржити, проте лише якщо відмова оформлена письмово, а саме у формі рішення прикордонної служби.

Оскаржувати її можна двома способами: подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетині кордону або подати позов через окружний адміністративний суд про визнання дій прикордонної служби щодо відмови у виїзді протиправними.

Оскаржити рішення можна протягом 30 днів.

Позов до окружного суду можна подати протягом 6 місяців із моменту отримання рішення. Потрібно сплатити судовий збір, додатково витрачатися на юристів, а сам розгляд справи може тривати довше двох місяців.

Плюс закладайте сюди ще місяць для того, щоб рішення суду набуло законної сили. Не слід виключати можливість оскарження рішення, – сказала Надія Грищенко.

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