Мобілізація в листопаді: хто з військовозобов'язаних зможе виїхати за кордон
Джерело:Факти
В Україні триває мобілізація та воєнний стан. Під час нього діють певні обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних за кордон, проте є певні виключення.
Адвокатка та юристка Ario Law Firm Надія Грищенко пояснила, чи зміняться норми перетину державного кордону на виїзд із 1 листопада для військовозобов'язаних. Дехто все ж зможе виїхати з України.
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Хто може законно перетнути кордон
Експертка пояснила, хто із військовозобов'язаних може законно покинути межі України в умовах воєнного стану. Серед них:
- чоловіки з інвалідністю;
- чоловіки, які мають дружину з інвалідністю І чи ІІ групи;
- чоловіки, у яких один із батьків (або батьків дружини) має інвалідність І чи ІІ групи;
- батьки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитини з інвалідністю віком до 18 років;
- батьки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;
- чоловіки, які потребують постійного догляду;
- опікуни осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.
За словами Грищенко, важливо наголосити, що громадяни України чоловічої статі призовного віку, які виїхали, супроводжуючи одну з вищезгаданих осіб, зобов'язані повернутися до країни не пізніше повернення людини, яку вони супроводжували.
Хто не підлягає призову
Крім цього, право на виїзд за кордон є в осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Вона зазначила, що цей перелік є досить довгим. Зокрема, мовиться про:
- чоловіків, на утриманні яких перебувають троє й більше неповнолітніх дітей;
- чоловіків, які самостійно виховують дитину/дітей до 18 років;
- батьків, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі дитини з інвалідністю до 18 років;
- чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
- усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
- чоловіків, зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, батьками (своїми чи дружини), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду тощо.
Заборону на виїзд можна оскаржити
Юристка розповіла, що заборону на виїзд можна оскаржити, проте лише якщо відмова оформлена письмово, а саме у формі рішення прикордонної служби.
Оскаржувати її можна двома способами: подати скаргу до головного органу Державної прикордонної служби, який видав рішення про відмову в перетині кордону або подати позов через окружний адміністративний суд про визнання дій прикордонної служби щодо відмови у виїзді протиправними.
Оскаржити рішення можна протягом 30 днів.
Позов до окружного суду можна подати протягом 6 місяців із моменту отримання рішення. Потрібно сплатити судовий збір, додатково витрачатися на юристів, а сам розгляд справи може тривати довше двох місяців.
Плюс закладайте сюди ще місяць для того, щоб рішення суду набуло законної сили. Не слід виключати можливість оскарження рішення, – сказала Надія Грищенко.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Мінекономіки до кінця року планує до кінця року запустити послугу "єБронювання". Вона стане бронюванням працівників у режимі онлайн. Підприємства зможуть відкривати там свої кабінети, вводити дані працівників і отримувати QR-коди. Ці коди стануть підтвердженням того, що працівник заброньований.
- Представник президента Федір Веніславський розповів, чи слід зараз чекати на збільшення призову до лав ЗСУ. За його словами, поки немає потреби у тому, щоб посилювати чи прискорювати мобілізаційні заходи. Наразі ресурсу для поповнення втрат і поранених вистачає. Призов в Україні проходить в установлених ще 24 лютого 2022 року межах "хвиль мобілізації".
- У пріоритеті призову для армії – фахівці із досвідом. Мовиться про танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних апаратів, медичний персонал і водіїв. Водночас важливо зазначити, що громадян України можуть мобілізувати не лише на передову, а й для служби в штабі.