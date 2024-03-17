Мобілізація в Україні: кого із засуджених точно не мобілізують

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Стало відомо, хто із засуджених може бути призваний на захист нашої держави.

Заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька розповіла. що під час розробки законопроєкту про звільнення засуджених для служби за контрактом у Збройних силах України обговорювалось питання того, за якими статтями варто встановити обмеження для мобілізації в'язнів. За її словами, наразі визначено дві групи засуджених, які не зможуть служити у ЗСУ.

Дивіться також Від повістки – до "полігону": як відбувається процес мобілізації в Україні покроково

Хто із засуджених не може служити в ЗСУ

Не виключають, що під час розгляду законопроєкту можуть з'явитись і інші обмеження. Станом на зараз Висоцька розповіла детальніше про ці дві групи, які вдалося визначити одразу.

Це засуджені, які отримали свої вироки за статтями проти нацбезпеки, проти державності країни, колаборанти, державні зрадники, ну і ціла група інших статей, які мають таку основу проти державності,

– пояснила вона.

Друга група – ті, хто вчинив злочини, пов'язані з військовою службою. Водночас вона сказала, що у нардепів може бути інша позиція. Наприклад, вони можуть запропонувати не допускати до мобілізації тих, хто засуджений за насильницькі злочини або особливо тяжкі.

Висоцька зазначила, що кожен засуджений так чи інакше відбуде свій строк і вийде на волю, тому важливо його ресоціалвзувати.

Тому говорити про те, що на якомусь етапі строку він не може приєднатися до лав ЗСУ, бо кілька десятків років тому, наприклад, вчинив страшний злочин, – несправедливо. Тому що люди виправляються так чи інакше, змінюють свої погляди, світогляд, своє життя,

– зазначила заступниця міністра.

Водночас, вона сказала, що у військових не було прохань про мобілізацію засуджених ще за якимись статтями.

Що передбачає законопроєкт про мобілізацію в'язнів