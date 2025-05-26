Кого не мобілізують у червні та хто має право на відстрочку

В Україні триває воєнний стан – мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. Проте певні громадяни звільняються від призову на військову службу.

Інформацію про те, хто має право на відстрочку та не підлягає мобілізації зібрав 24 Канал із посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Дивіться також 6 категорій громадян, які не підлягають мобілізації в Україні

Кого не мобілізують у червні 2025 року

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", від призову на військову службу під час мобілізації звільняються наступні категорії громадян:

Заброньовані працівники державних органів, підприємств і установ, яких офіційно залишили на роботі під час мобілізації.

Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за висновком ВЛК.

Право на відстрочку мають:

Одинокі батьки, які самостійно виховують дитину або якщо інший з батьків: помер, позбавлений батьківських прав, зник безвісти, перебуває у в'язниці, або запис про батька зроблено відповідно до статті 135 Сімейного кодексу.

Батьки, опікуни чи усиновлювачі дитини з інвалідністю до 18 років.

Батьки або опікуни дитини з тяжким захворюванням, яка потребує тривалого лікування або паліативної допомоги (навіть без статусу інвалідності).

Ті, на утриманні яких є повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи.

Усиновлювачі, опікуни або вихователі дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування (до 18 років).

Особи, які доглядають за хворими чоловіком, дружиною, дитиною, власними батьками або батьками дружини або чоловіка, якщо ті потребують постійного догляду і це підтверджено медично.

Опікун недієздатної особи, що підтверджено судом.

Особи, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які мають дружину/чоловіка з інвалідністю III групи у випадку важких хвороб або травм.

Особи, які мають одного з батьків (своїх або подружжя) з інвалідністю I чи II групи і немає інших, хто має обов'язок і можливість їх утримувати.

Родичі II або III ступеня споріднення, які доглядають за особою з інвалідністю I чи II групи, за відсутності ближчих родичів.

Жінки або чоловіки з дитиною до 18 років, якщо інший з батьків проходить військову службу.

Також в Україні не мобілізуються державні посадовці та деякі працівники:

Керівники міністерств та їхні заступники.

Народні депутати України та депутати ВР АР Крим.

Судді всіх рівнів, включно з Конституційним Судом.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Члени Рахункової палати.

Працівники: ЗСУ, СБУ, СЗРУ, МВС, ДСНС, ДПСУ, Нацгвардії, інших силових структур і відомств.

Дипломати (на посадах або з дипломатичним рангом).

Державні службовці, які готують нормативно-правові акти, відповідають за кібербезпеку, програмне забезпечення, бази даних, ІТ у ключових органах влади.

Право на відстрочку також мають люди, що здобувають освіту чи працюють у сфері освіти або науки, зокрема:

Студенти денної або дуальної форми навчання, якщо здобувають вищий рівень освіти, ніж вже мають.

Докторанти, інтерни (медичні).

Наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які мають науковий ступінь і офіційно працюють у відповідних навчальних або наукових закладах.

Нагадаємо, що термін дії відстрочки залежить від причини її надання. Зазвичай відтермінування діє до завершення чинного указу про мобілізацію – наразі ці укази продовжують кожні 90 днів.