Коли чоловіка можуть зняти із військового обліку: пояснення юриста
Джерело:Focus.ua
В Україні триває загальна мобілізація, проте їй не підлягають ті, хто знятий із військового обліку. Експерт пояснив, за яких умов чоловіка можуть зняти з нього.
Юрист Ростислав Кравець розповів, що чоловіки, які досягли 60-річчя, уже не підлягають мобілізації. Відповідно їх знімають з військового обліку.
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Усе залежить від віку
Запас військовозобов'язаних в Україні розділяється на першу і другу категорії залежно від наявності військової спеціальності. Категорії діляться на розряди, які пов'язані з віком.
За словами юриста, військовослужбовці, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на перший розряд (до 35 років) і другий розряд (до 60 років).
Водночас військовозобов'язані, які перебувають у запасі офіцерського складу теж поділяються на два розряди.
Перший:
- Молодший офіцерський склад – до 45 років.
- Старший офіцерський склад – майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;
- Вищий офіцерський склад – до 60 років.
Другий:
- Молодший і старший офіцерський склад — до 60 років.
- Вищий офіцерський склад — до 65 років.
За словами Ростислава Кравця, граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Чоловіків, які досягли 60 років, уже не можуть мобілізувати.
Після досягнення цього віку їх знімають з військового обліку, але вони можуть приєднатися до Збройних сил України за власним бажанням.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Уже з жовтня частина жінок мають ставати на військовий облік. Чи стосується це вагітних, розповіли у ЗСУ. З 1 жовтня на військовий облік зобов'язані стати жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти тощо віком від 18 до 60 років. Законом встановлено, що винятком є вагітні жінки та ті, що перебувають у декретній відпустці. За статтею 73 розкладу хвороб згідно з Положенням про ВЛК, вагітні жінки визнаються непридатними до військової служби, незалежно від терміну й перебігу вагітності.
- Командування Медичних сил ЗСУ спільно з МОЗ, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розкладу хвороб, станів та фізичних вад, які визначають ступінь придатності до військової служби. Представник Командування Медичних сил, підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко розповів, чи тепер можуть мобілізувати осіб із хронічними хворобами. За словами Мірошниченка, навіть до внесення змін люди до розкладу хвороб люди з хронічними захворюваннями служили у Збройних Силах України на різних посадах.
- На контрактну службу в Україні можуть прийняти тих, хто не підлягає призову за законодавством, однак є певні виключення. Про них розповів начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП Роман Сушко. Сушко розповів, що ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю. Проте, якщо вони самі виявлять бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може людина служити