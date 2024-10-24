Коли повістка вважається недійсною: пояснення юриста

Законом передбачено, що повістка формується за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів або заповнюється представником ТЦК. Втім, бувають випадки, коли документ може бути недійсним.

Адвокат Роман Симутін вказав на два основні моменти. Про це пише "Протокол".

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Коли повістка недійсна

Адвокат наголошує, що у першу чергу потрібно звертати увагу на те, чи вказані на повістці серія та реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі призовників.

Якщо надіслана поштою або особисто вручена повістка не містить реєстраційного номера в Єдиному державному реєстрі призовників, то така повістка є недійсною,

– зауважує він.

Симутін каже, що у такому випадку у громадянина є законні підстави не отримувати цієї повістки та не з'являтися за нею у ТЦК. Він додав, що уже неодноразово стикався із випадками, коли видані повістки були виписані буквально на коліні та, відповідно, не мали реєстраційного номера. А це є прямим порушенням.

Також адвокат наголосив, що звичайні працівники ТЦК підписувати повісток не мають права. Вони повинні мати лише кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК та гербову печатку ТЦК – не "Для довідок", "Для повісток" або з іншими назвами, які стоять у 90% випадків.

"Якщо отримана повістка не має хоча б одного із цих реквізитів – вона є недійсною, а тому постанова ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності за неприбуття до ТЦК за такою повісткою може бути вдало оскаржена у судовому порядку", – пояснив адвокат.