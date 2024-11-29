Коли ТЦК подає військовозобов'язаного у розшук: відповідь юристки

В Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації, можуть подати у розшук. Адвокатка пояснила, як і за яких умов це відбувається.

Щоб оголосити людину у розшук, має бути відкрито кримінальне провадження у зв’язку з ухиленням особи від мобілізації. Про це розповіла юрист Тетяна Алексик, передає 24 Канал із посиланням на ТСН.

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Як військовозобов'язаного подають у розшук

Спершу ТЦК передає до поліції інформацію про те, що чоловік не з’являється на виклик по повістці або не оновлює військово облікових даних. Далі правоохоронці відкривають кримінальне провадження та вносять відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань.

Опісля ухилянту мають вручити повідомлення про підозру, зокрема відправивши її поштою на адресу місця проживання.

Тільки після цього чоловік оголошується у розшук. Саме за постановою слідчого поліції або прокурора, які також мають вжити заходів щодо встановлення місцезнаходження особи.

До слова, мобілізація чоловіків віком 50 – 60 років можлива лише за наявності дефіцитних спеціальностей і за розпорядженням Генштабу.