Скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти: юрист пояснив деталі законопроєкту

До Верховної Ради 4 вересня внесли законопроєкт, який передбачає зміни у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, він може торкнутися тих студентів, які здобувають освіту за денною або індивідуальною формою навчання.

Мовиться про скасування відстрочки від мобілізації для студентів старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу й вище. Про усі деталі цього законопроєкту 24 Каналу розповів юрист у питаннях армії Олександр Золотухін.

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Навчання та право на відстрочку

За словами Золотухіна, в Україні є 2 види служби для осіб, які не є військовослужбовцями. Строкова, яку до початку війни проходили усі чоловіки до 27 років. І служба під час мобілізації, що є наразі. У випадку зі строковою службою порядок здобування вищої освіти зберігався завжди.

Не можна було ще раз вступити на бакалавра, піти вчитися в коледж чи ліцей для того, щоб отримати відстрочку від строкової служби. Треба було здобувати наступний рівень освіти,

– зазначив він.

Мається на увазі, якщо є освітній ступінь молодшого бакалавра, то наступним треба здобувати бакалавра. Якщо є бакалавр – далі магістр і вище. Так само ініціатори вказаного законопроєкту хочуть прописати і в ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"За невідомих обставин цей Закон був прописаний так, що право на відстрочку мали усі чоловіки, які здобувають вищу освіту, в тому числі коледжах та ліцеях. Головне – щоб це була денна форма навчання, без обмеження віку, ступеню, без будь-яких умов", – додав Золотухін.

Тому зараз основна зміна стосуватиметься саме послідовності рівня освіти та віку студента. Важливо, що на момент вступу йому має виповнитися не більше 30 років включно. Якщо на момент вступу він має 31 рік і більше – право на відстрочку втрачається.

"Єдине, що законодавець передбачив – неможливо стати докторантом у 30 років. Тому докторантів ці зміни фактично не торкнуться", – підкреслив юрист.

Олександр Золотухін про зміни в положеннях про мобілізацію: дивитись відео

Питання підтвердження відстрочки

Наразі чоловіки, які користувалися правом на відстрочку у зв'язку із навчанням, мали у семиденний термін звернутися до військкомату і надати відповідну інформацію, що є студентами. Тоді вона зберігається за ними. Але, за інформацією Олександра Золотухіна, багато хто не бажав проходити "бюрократичні кола".

У зв'язку з чим вони можуть "постраждати" від внесення змін до цього закону, бо ТЦК не знають, що вони вчаться. Якщо їх доставлять до ТЦК, чи вони прийдуть туди з інших причин, вони можу бути негайно мобілізовані,

– наголосив він.

У свою чергу військкомати можуть керуватися внутрішніми положеннями про надання відстрочки. Наприклад, надавати її не на увесь період навчання, а лише на семестр. Оскільки студент може бути відрахований у процесі.

Також військкомати можуть перевіряти відповідну інформацію про студентів за наданими списками від вищих навчальних закладів. Навесні вони збирали відповідні списки для оформлення військово-облікових документів чинного зразка і подавали до ТЦК.

"В даному випадку, я думаю, у військкоматів є інформація про те, хто навчається не зважаючи на те чи з'являлася особа. Військкомати можуть брати ці документи і потроху викликати їх повістками, як було раніше. Або візьмуться за тих, хто не скористався своїм правом відстрочки, або в них з'явиться обов'язок з'явитися і їм буде вручена повістка", – додав Золотухін.

Доля законопроєкту

На думку юриста, даний законопроєкт буде прийнятий. Адже правом на відстрочу скористалося дуже багато осіб.

Зокрема, за даними народних депутатів у 2022 році до закладів освіти на навчання зарахували 106 771 вступника чоловічої статі призовного віку, які розпочали здобувати рівень освіти, який є рівнозначним або ж навіть нижчим за здобутий рівень попередньої освіти.

У цьому році станом на 28 серпня чисельність таких чоловіків становить 74 059 вступників, хоча вступна кампанія ще триває до до 30 листопада.

"Хаосу не буде. Ймовірно, це робитиметься послідовно в міру мобілізаційної необхідності, яку ставить перед собою командування ЗСУ. Багато студентів, які вчаться у магістратурі мають військові спеціальності, військові квитки, закінчили військову кафедру і є готовими фахівцями, які можуть бути залучені. Відповідно за необхідності спеціальностей ТЦК керуватимуться цим", – припустив Олександр Золотухін.

Як саме пропонують змінити положення у Законі

Дослівно: "…здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній Законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти…"

У разі прийняття цього законопроєкту, він набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Також зазначимо, що даним положенням передбачається пропозиція повернути право відстрочки для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

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