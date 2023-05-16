Не прийшов у ТЦК, бо "проспав": як суд у Львові покарав винахідливого ухилянта

У Львові 32-річний військовозобов'язаний чоловік не з'явився у пункті призову у визначений час. Пояснив він це тим, що нібито проспав. Суд уже виніс вирок ухилянту.

На початку травня Шевченківський районний суд Львова ухвалив рішення щодо 32-річного жителя міста. Той пройшов військово-лікарську комісію, але не прибув до ТЦК, адже, як він сам заявив, – "проспав".

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Покарання для ухилянта

Власне, присудили чоловікові 3 роки позбавлення волі з випробувальним терміном у 2 роки. Відомо, що він до того моменту, коли вирок набере законної сили, перебуватиме під домашнім арештом.

Зазначимо, що пройшов львів'янин ВЛК, під час якої був визнаний придатний до служби, 26 вересня 2022 року. А от прибути до ТЦК він повинен був 4 жовтня, однак не зробив цього і щонайголовніше не мав на це поважних причин.

Тому й у суді визнали, чоловік діяв "умисно з метою ухилення від призову з мобілізації", хоча й обвинувачений свою провину заперечує.

Наступного дня і всі інші дні не прибув до РТЦК, оскільки не мав можливості з'явитися у зв'язку з тим, що в нього хворі батьки. Наразі готовий до призову на військову службу,

– йдеться у тексті вироку Шевченківського районного суду Львова.

Окрім того, слід сказати, що заступник військового комісара говорив у суді, що обвинувачений також не відповідав на телефонні дзвінки.

Про те, що цьому ухилянту 32 роки та він львів'янин, написали у видання ТСН з посиланням на коментар спікерки обласної прокуратури Адріани Дмитренко.

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Інцидент в Одесі

Згадаємо наостанок про скандал, який трапився в Одесі. Власне, один з водіїв на вулиці Грушевського погрожував іншим учасникам дорожнього руху повістками та військкоматом.

Сталося це після того, як йому зробили зауваження через небезпечний маневр на дорозі.