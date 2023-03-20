Маляр пояснила, що робити, якщо людину без підготовки направляють на передову

Всі бійці проходять спеціальні навчальні курси, проте дійсно Міноборони отримує скарги щодо того, що на передову можуть направити військовозобов’язаних без належної підготовки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону пояснила, що робити людям у подібних випадках, інформує 24 Канал.

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В гарячі точки без підготовки не можуть направити

Маляр заявила, що в Україні видають нині різні типи повісток. Здебільшого це задля того, аби людина з'явилась до ТЦК, щоб уточнити дані.

У Міноборони наголошують, направлення військовозобов'язаних на передову без належної підготовки – значне порушення. Маляр зазначила, якщо людину відправили на передову без проходження спеціалізованого навчання, то необхідно звертатися на гарячу лінію зі скаргою.

Якщо вас без навичок володіння зброєю та підготовки направили на передову, ви маєте повідомити про це на телефони гарячої лінії. Для цього потрібно назвати ім'я та прізвище мобілізованої особи й номер військової частини, в яку направили, та який ТЦК СП відправив. Номери гарячої лінії Міністерства оборони:0-800-500-410;0-800-500-442;044-454-44-99.

Разом з тим, інформацію щодо того, що на гарячі напрямки можуть кидати непідготовлених бійців, розповсюджує не лише російська пропаганда, а й західні ЗМІ. Тому до подібних заяв Маляр радить ставитися об'єктивно. Треба розуміти, що до повномасштабного вторгнення Україна мала у 5 разів менше професійно підготовлених військових, нині – таких більше ніж 1 мільйон.

Найвищі вимоги нині встановлені для десантно-штурмових військ ЗСУ. Вони проходили найскладнішу підготовку й до повномасштабного вторгнення. Нині ж укомплектовують різні підрозділи, тому й навчальні курси можуть відрізнятися.

Тому дійсно може виникнути проблема з підготовкою бійців, проте в Міноборони про такі випадки знають й працюють над тим, щоб вони більше не повторювалися.

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