Засуджені за ДТП і корупціонери: глава Мін'юсту зробив нову пропозицію щодо мобілізації

Міністр юстиції Денис Малюська зробив нову пропозицію стосовно мобілізації. Очільник Мін'юсту вважає, що наша держава має мобілізувати в'язнів і правопорушників.

Зокрема, це можуть бути громадяни, які вчинили дорожньо-транспортну пригоду. Або ж це можуть бути люди, які ув'язнені за корупцію.

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Малюська пропонує мобілізувати правопорушників і корупціонерів

Глава Мін'юсту наголосив, що в Україні одиниці людей, які не порушували правил дорожнього руху. Зокрема, те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем в інший.

Її (людину – 24 Канал) не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно, таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в'язниці. Їх багато є,

– наголосив Малюська.

Водночас міністр відзначив, що є також ті особи, хто перебуває у в’язниці, але реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять. Мовиться про людей, яких ув'язнили за незаконне збагачення.

"Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в'язницю, а чи не варто, хай вони кров'ю захищають свою репутацію – умовно кров'ю, безумовно", – підкреслив Малюська.

Він також зауважив, що аналіз показує безпечність цих людей для війська. Адже, за словами міністра, армія – це не тільки стріляти з артилерії, там і копати треба багато де. До того ж ці громадяни могли б допомогти із забезпеченням, приготуванням їжі, носінням, розвантаженням, тобто тією роботою, яку можна і треба виконувати без зброї.

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