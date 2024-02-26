Мобілізація в Україні: чи зобов'язані ставати на облік ВПО і у який термін

Усі військовозобов'язані та призовники підлягають військовому обліку, який ведеться за місцем їх проживання. Отримання статусу ВПО передбачає, що особа змінила місце проживання.

Тож, чи має особа призовного віку будучи ВПО стати на облік, і в який термін, пояснили юристи.

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"Призовники, військовозобов'язані та резервісти по прибутті на нове місце проживання зобов'язані з моменту отримання статусу ВПО стати на військовий облік за новим місцем проживання упродовж 7 днів", – повідомили в Асоціації.

Як це відбувається на практиці

Органи реєстрації місця проживання фізичних осіб повідомляють відповідні територіальні центри комплектування про реєстрацію місця проживання військовозобов'язаного.

Також виконавчі органи сільських, селищних та міських рад:

виявляють призовників і військовозобов’язаних, які проживають на їхній території і не перебувають у них на військовому обліку;

беруть таких призовників і військовозобов'язаних на персонально-первинний облік;

направляють до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік.

Мобілізація в Україні: актуально

Верховна Рада схвалила у першому читання новий законопроєкт про мобілізацію 7 лютого 2024 року. Після голосування документ відправили на доопрацювання.

Як повідомила очільниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк, до законопроєкту про мобілізацію подали уже понад 4000 правок – 3776 правок в електронному форматі та ще приблизно 500 правок – вручну.

Наразі профільний комітет розглядає усі правки. Розгляд законопроєкту внесуть до парламенту тоді, коли їх розглянуть.