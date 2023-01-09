Мережею шириться повідомлення СБУ з закликом "з'явитися до пункту комплектування ЗСУ": це – фейк

В Україні діє воєнний стан, а також загальна мобілізація. Тож військовозобов'язані віком від 18 до 60 років можуть бути призваними на службу. Але не за допомогою повідомлень у месенджерах.

Саме такий фейк зараз активно поширюється в мережі. Про це розповіли у Центрі стратегічних комунікацій. У ньому закликали українців не вестися на відповідні повідомлення, які стосуються мобілізації.

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Українці отримують фейкові повідомлення

Так, користувачі мережі почати активно обмінюватися скриншотом повідомлення. Його буцімто надсилає СБУ українцям, котрі перебувають за кордоном.

Ось вміст повідомлення: "У разі добровільної неявки до пунктів підготовки та комплектування ЗСУ, СБУ буде звертатися до суду з метою депортації військовозобов'язаного до України".

Журналісти фактчекінгового проєкту StopFake наголосили, що відповідний меседж – брехня. Зокрема тому, що офіційні джерела не отримували від СБУ подібної вимоги. Ба більше, можна зауважити на помилки, які містить саме повідомлення:

передовсім слово "Служба" не містить літеру "л", яку пропустили;

сам скриншот зробили буцімто з месенджера Telegram, але СБУ не надсилає з його допомогою повідомлень;

крім того, військовослужбовців запрошують до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а не "пунктів підготовки та комплектування", як пишуть у повідомленні.

Зауважимо, що вперше відповідне повідомлення з'явилося у телеграм-каналі "Типичная Одесса". У Центрі стратегічних комунікацій нагадують, що відповідний паблік – рупор Кремля. І він неоднократно потрапляв до переліку каналів, які поширюють вигідну для ворога інформацію.

Мобілізація українців за кордоном

Слід розуміти, що за кордоном дійсно відбувається мобілізація. Вона стосується тих військовозобов'язаних, резервістів або призовників, які перебувають за межами України понад три місяці.

Якщо вони виїжджають з України на період від трьох місяців, то зобов'язані зняти себе з обліку. І по прибутті до іншої країни мають 7 днів, щоб поставити себе на облік. Для цього потрібно буде звернутися або до посольств або інших дипломатичних установ, які представляють нашу державу за кордоном.