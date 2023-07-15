Чи може начальник ТЦК видавати одну повістку на всіх чоловіків: що каже адвокатка

В Україні триває загальна мобілізація, призову підлягають усі чоловіки призивного віку. Наразі уповноважені особи займаються врученням повісток військовозобов'язаним для формування мобілізаційного резерву.

Вручення повісток не належним чином регулюється законом, а відтак виникає багато суперечок, неточностей та конфліктів. Іноді дії працівників ТЦК потребують роз'яснень. Так сталось, коли начальник Оболонського ТЦК в Києві полковник Олексій Привала наказав усім чоловікам, які вже отримали повістки або мобілізаційні розпорядження з'явитися до ТЦК.

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Крім того, він вимагав, щоб усі чоловіки незалежно від того, чи стоять вони на обліку в Оболонському ТЦК з'явилися без повістки для уточнення даних.

Чи законно це

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що в частині оповіщення про виклик військовозобов'язаних в ТЦК не відповідає порядку, передбаченому діючим законодавством, та не зобов'язує з'явитися за таким наказом до цього центру комплектування.

Правова довідка! Стаття 22 Закону про мобілізацію передбачає обов'язок громадян з'явитися до ТЦК в терміни, зазначені в отриманих ними документах: мобілізаційних розпорядженнях та повістках.

А постанова Кабінету міністрів № 1487 містить затверджену форму повісток. Її бланк передбачає розписку з особистим підписом військовозобов'язаного про отримання повістки.

Постановою № 1487 також встановлений порядок вручення таких повісток військовозобов'язаним, а саме: вручення повісток під їх особистий підпис за місцем проживання (пункт 32 постанови).

Водночас повістку може вручити роботодавець, але, якщо від начальника ТЦК прийшов наказ про видачу повістки.

Іншого порядку вручення повісток, зокрема шляхом розміщення оголошення в публічних місцях, законодавством не передбачено. Тобто розміщення такого наказу не є законним способом оповіщення військовозобов'язаних та відповідно, не несе за собою жодних правових наслідків для військовозобов'язаних у разі неявки до ТЦК,

– наголосила адвокатка.

Що цьому передувало