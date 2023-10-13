У Міноборони відповіли, чи можуть виявляти громадян без реєстру військовозобов'язаних
За даними Міноборони, сотні тисяч людей намагаються уникнути мобілізації. Цікаво, що в Україні функціонує електронний реєстр військовозобов'язаних.
Однак, і без відповідного реєстру, держава може бачити громадян, які підлягають мобілізації, навіть якщо вони не оновлювали дані у ТЦК та СП. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова, пише 24 Канал.
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"У будь-якому разі"
Навіть якщо людини не буде в реєстрі військовозобов'язаних, є інші реєстри, за якими ми у будь-якому разі (виявимо – 24 Канал),
– підкреслила заступниця Умєрова.
У цьому контексті Калмикова також вказала на "цифровий слід" людей у сучасному світі. Окрім того, посадовиця наголосила, що Україну доведеться захищати кожному з нас.
"Тому краще прийти самому і знайти той підрозділ, в якому хочеш служити, та мобілізуватися", – зазначила Калмикова.
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В Україні готують зміни до законодавства
Зауважимо, заступниця очільника оборонного відомства розповіла, що наразі сотні тисяч людей намагаються уникнути мобілізації. Однак, це питання врегулюють. Уже готуються зміни до нормативно-правових актів.