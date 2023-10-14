Мобілізація у жовтні: чи можуть зараз вручати електронні повістки

В Україні вже функціонує е-реєстр військовозобов'язаних. Втім, у Міністерстві оборони наразі не прокоментували, чи можлива поява повісток в електронному вигляді.

Чи можуть в Україні вручати електронні повістки, пояснив адвокат Андрій Межирицький. Правник зауважив, що наразі цей документ вважається врученим, якщо військовозобов'язаний розписався за його отримання.

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Вручення повістки електронно

Адвокат зазначив, для того, щоб повістки надсилали електронно, необхідні зміни до законодавства про мобілізацію та військову службу.

У такому разі це цілком можливо. Це може бути по аналогії із судовою повісткою. Щодо останньої, то чітко прописано, що людина є повідомлена належним чином, коли отримала повістку до суду в електронному вигляді,

– сказав каже Андрій Межирицький.

Також додав, адвокатська й судова практика свідчать про те, що в Україні часто скасовуються штрафи через неявку до ТЦК по повістці.

"ТЦК не завжди мають рацію. Треба довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом. Дуже багато рішень, коли суди скасовували штрафи за неявку", – зазначив адвокат.

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