Чи можуть в Україні вручати повістку онлайн

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що є необхідністю в умовах повномасштабної війни, яку веде проти нас Росія. Мобілізації підлягають усі військовозобов'язані чоловіки призивного віку, які не мають підстав для відстрочки. Раніше у Міноборони повідомляли, що територіальні центри комплектування (ТЦК) до середини осені отримають доступ до держреєстрів.

Для чого потрібний електронний реєстр та чи зможуть вручити повістку в онлайн-режимі, пояснила адвокатка Марина Бекало. За її словами, ці механізми вводять з метою спрощення процесу мобілізації громадян.

Дивіться також Відмова від повістки: яке покарання загрожує і чи можна "відкупитись" штрафом

Запуск цього реєстру відкриває широкі можливості для ТЦК та СП отримати більше інформації про громадян, пошуку військовозобов'язаних, контролю щодо пересування громадян територією країни та за кордон, зокрема й перевірки підстав для перетину кордону та причин неповернення військовозобов'язаних, отримання через міграційну службу відомостей про міграцію, отримання статусу біженців тощо. Ну і, звісно, виклику до ТЦК та СП,

– сказала експертка.

За словами адвокатки, виклик військовозобов'язаних і призовників до ТЦК та СП в телефонному режимі або через електронну пошту може стати можливим лише за умови внесення відповідних змін до правил військового обліку.

Водночас вона наголосила, що всі ці механізми запроваджуються з метою спрощення процедури мобілізації громадян, адже ТЦК та СП наразі обмежені у своїх можливостях через відсутність даних щодо військовозобов'язаних.

Останні новини про мобілізацію

У Держприкордонній службі повідомили, що контроль за виїздом чоловіків з України під час воєнного стану посилять. Це необхідна міра протистояння використанню підробних документів. Наразі відомо, що прикордонники вирішили обмінюватися інформацією з Міноборони.

З 1 жовтня, жінки певних категорій повинні стати на військовий облік. Однак жодних змін щодо виїзду за кордон для них не буде.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про добровільну мобілізацію чоловіків від 60 років.