Чи можуть вручити повістку на вході до київського метро: пояснення від КМВА

У мережі шириться інформація, начебто біля входу до київського метро чоловікам можуть вручати повістки. Чи так це насправді, читайте далі.

Законодавством України чітко не регламентується місце, де повинна вручатися повістка. Тож її можуть видати будь-де, зазначив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Дізнайтеся більше Мобілізація в Україні: що робити, якщо заброньованому чоловіку вручили повістку

Втім, Попко підкреслив, що повістка обов'язково має містити підпис керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а ще мокру печатку. Також у документі повинна бути зазначена дата вручення, адреса військкомату і час, в який потрібно туди звернутися.

Вручати повістку можуть:

співробітник ТЦК та СП,

уповноважені особи органів місцевого самоврядування,

керівники підприємств чи установ та організацій, зокрема закладів освіти, фізичні особи-підприємці, управителі багатоквартирних будинків.

Хочу закликати киян довіряти лише перевіреній інформації від офіційних джерел! Не поширюйте чуток. Не допомагайте ворогові сіяти паніку,

– наголосив очільник КМВА.

Повістки через Дію не надходитимуть

Нещодавно Уряд затвердив новий порядок військового обліку. Згідно з постановою Кабміну, у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

Втім, керівник із розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік у коментарі 24 Каналу запевнив, що хвилюватися не варто. Мовляв, повістки через Дію не надходитимуть.

"Ні ця постанова, ні будь-яка інша не передбачає надходження повісток через Дію. У нашому плані роботи поки немає таких завдань", – підкреслив Банік.