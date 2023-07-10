Зниження граничного віку: чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років

Рада ухвалила законопроєкт, який має на меті зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. Якщо раніше це було 27 років, то тепер поріг може знизитись до 25 років.

Адвокат Богдан Пересад пояснив, чи можуть мобілізувати українців до 25 років.

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Чи можуть мобілізувати чоловіка до 25 років

Якщо чоловік має статус "військовозобов'язаний", то мобілізувати його в такому віці мають право, а якщо громадянин ще в статусі призовника – то ні. В побуті поняття "призовники" та "військовозобов'язані" часто плутають, проте це різні поняття.

Варто також зазначити, що президент ще не підписав ухвалений нардепами законопроєкт 9281, який пропонує знизити граничний вік в Україні. Тож поки що він так і залишається – 27 років.

У чому різниця між призовником та військовозобов'язаним

в Україні юнаки в 17 років під час приписки до призовних дільниць в ТЦК та СП отримують статуста відповідне приписне посвідчення й підлягають призову на строкову військову службу. Не всі вони проходять строкову службу з різних причин, але при граничному віці кожен з них стає військовозобов'язаним. Тобто у віці 27 років вони набувають статусу військовозобов'язаних.

Відповідно до частини дев'ятої статті 1 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", "призовники" — це громадяни, які приписані до призовних дільниць. Призовники підлягають призову на строкову службу (якщо не мають підстав для відстрочення) або ще не проходили її.

Натомість "військовозобов'язані" – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Так, в Україні ведуться два окремі військові обліки – призовників та військовозобов’язаних. І громадянин може перебувати лише на одному з них.

Адвокат Ігор Ясько пояснив, що ведеться військовий облік на підставі паспорта громадянина України та наступних військово-облікових документів: