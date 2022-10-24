Проблем з мобілізацією в Україні немає, – у МВС сказали чи буде нова хвиля призову

В Україні з'явились повідомлення, що повістки будуть роздавати "всім і всюди". Насправді в Україні триває процес мобілізації, головне завдання якої доукомплектовувати ЗСУ.

Таку думку 24 каналу висловив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов. Раніше повідомлялось про те, що в Україні можуть запровадити цільову мобілізацію.

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Нині не передбачено нових хвиль мобілізації

Смірнов розповів, що нині в Україні не передбачено нових хвиль мобілізації. Мобілізація нині має характер не хвиль, а доукомплектації. Є велика кількість охочих, є можливість проходити підготовку, як в Україні, так і за кордоном.

Цей мобілізаційний ресурс буде висококваліфікованим. Можливість поїхати в ту чи іншу країну підготуватись,

– зазначив радник міністра внутрішніх справ України.

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Проблем з мотивацією немає

Він продовжив, що проблем з мотивацією у наших військових, у наших людей немає. А отже і проблем з мобілізацією немає. Немає проблем з тим, що призвати людей, які дійсно цього хочуть.

"У нас повістки просто так не роздають. Були окремі історії, зокрема, для порушників комендантської години тощо. Є велика кількість посад, яка потрібна в тому числі в глибокому тилу, а бійці, які хочуть воювати, захищати свою країну і мають достатню мотивацію, зможуть переміститись у зону бойових дій", – зауважив Смірнов.

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