Нардепка пояснила, навіщо потрібно бронювати працівників

В Україні 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Відповідно до нього лише певні категорії військовозобов'язаних мають право на бронювання, тож народна депутатка пояснила, для чого взагалі потрібна ця опція.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Галина Янченко розповіла, що будь-які західні гроші чи в формі фінансової допомоги, чи в формі кредитів не дозволено використовувати на оборонні потреби. Тобто держава не може утримувати бійців на кошти з міжнародної допомоги.

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Потрібно тримати економіку на плаву

Концепції щодо бронювання співробітників від мобілізації шляхом сплати певних коштів розглядаються, зокрема, й тому, що в українському бюджеті недостатньо грошей для забезпечення зарплат військових.

Тому на сьогодні від міцності економіки залежить насправді міцність нашого фронту, і це не перебільшення,

– пояснила Галина Янченко.

Якщо бюджет втратить надходження, то Україна може втратити можливість захищати себе на фронті, тому суспільство має одночасно забезпечувати дві функції: захищати країну та тримати економіку на плаву.

Депутатка наголосила, що війна – це дуже дорого, і Україна має фінансувати її з власних ресурсів, тому держава має бути ефективною.

За ефективної держави не можуть воювати усі, тому Україні потрібно визначити, хто повинен бути на фронті, а хто в тилу. З погляду ефективності, то чим більше людина платить податків, тим більше буде ймовірність того, що вона буде не на фронті, а в тилу.

Хто має право на бронювання