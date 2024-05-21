Непридатним і знятим з обліку треба пройти ВЛК ще раз, – Міноборони

Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів про деякі особливості оновлення даних за новим законом про мобілізацію. Він розповів, що нині робити тим, хто після 2022 року визнаний непридатним і знятим із обліку.

18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він передбачає необхідність оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років. Речник Міністерства оборони України пояснив, що робити непридатним та знятим з обліку.

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Що робити визнаним непридатними та знятим з обліку

Наразі усі військовозобов'язані чоловіки протягом 60 днів, до 16 липня, мають оновити свої військово-облікові дані. Ті, хто після 2022 року пройшов ТЦК і ВЛК та був визнаний непридатним і знятим із обліку, повинен буде знову пройти цю процедуру.

Треба буде з’явитися ще і пройти ВЛК,

– заявив Дмитро Лазуткін.

Останні зміни в правилах військового обліку та мобілізації