Мобілізація зараз лише посилюватиметься, – офіцер Nemesis пояснив переваги рекрутингу

В Україні з початку повномасштабного вторгнення не припиняються мобілізаційні процеси. Українські чоловіки, що готові брати долю в свої руки, заздалегідь обирають підрозділ, в якому планують служити.

На думку Володимира Коломойця, військовослужбовця 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем, яку він висловив у розмові з 24 Каналом, саме свідома мобілізація дозволяє зважено обрати місце служби. Також військовослужбовець розвінчав стереотипи щодо армії, які існують в українському суспільстві.

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Вже буде пізно приймати рішення

Коломоєць вважає, що людині потрібно усвідомити, якщо у неї немає законних підстав не йти на службу, вона буде жити в постійному страху.

Військовослужбовець розповів, що коли доєднався до Збройних Сил України, то став краще спати, тому що знав, де він перебуває і для чого. Раніше йому було морально некомфортно, адже він розумів, що на фронті воює майже мільйон людей, які захищають Україну. А він – військовозобов'язаний, і все ще не приєднався до них.

Мобілізація зараз буде лише посилюватись. Питання стоїть так: якщо в тебе немає підстав, або мобілізуйся сам і зроби це свідомо, за своїм вибором, або це вирішить за тебе держава. Тоді тебе привезуть в розподільчий центр, і вже буде пізно приймати рішення,

– підкреслив він.

Багато чоловіків, що хочуть служити полку Nemesis Сил безпілотних систем, за словами Коломойця, заповнюють анкети, вже перебуваючи у навчальному центрі і проходячи там базову загальну військову підготовку.

Не можу зрозуміти, чому людина вирішила шукати підрозділ, коли її вже привезли в навчальний центр, вже мобілізували. Друже, тобі не здається, що це трохи запізно?

– наголосив військовослужбовець.

Також Володимир Коломоєць зазначив, що люди в Україні принципі мало поінформовані про те, як сьогодні працює українське військо.

Читайте незабаром повне інтерв'ю з офіцером 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем на сайті 24 Каналу. Не пропустіть!

Один зі стереотипів, які існують про армію, за його словами, що це – страшний світ. Він одразу чимось загрожує, і з першого дня перебування там виникає ризик для життя.

Проте це не так. Зараз більшість підрозділів опікуються життям особового складу, готують його. З'явилась велика кількість досвідчених бойових командирів,

– підкреслив він.

За три роки війни, як відзначив Володимир Коломоєць, ситуація кардинально змінилась у всіх відомих підрозділах. Працюють відділи рекрутингу, вони постійно на зв'язку, ніхто нікого одразу не хапає і не примушує.

Він додав, що туди можна прийти, поспілкуватись, обговорити теми, які цікавлять, запитати і отримати відповіді.

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Нагадаємо, що командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков впевнений в тому, що в Україні будуть мобілізовувати з 18 років. Він зауважив, що це, на жаль, реалії з якими, імовірно доведеться стикнутись.