Ми готові, – у Нацполіції прокоментували можливу мобілізацію правоохоронців
Джерело:"РБК-Україна"
Голова Національної поліції Іван Вигівський прокоментував обговорення щодо можливої мобілізації поліцейських та те, як це може вплинути на криміногенну ситуацію в країні.
Питання мобілізації загалом стоїть досить гостро. Іван Вигівський, голова Нацполіції, в інтерв'ю заявив, що, попри воєнний стан, поліція успішно забезпечує внутрішню безпеку та правопорядок, утримуючи криміногенну ситуацію під контролем.
Дивіться також Як зміниться облік, що знатиме ТЦК і чи є загрози: все про новий закон щодо цифровізації армії
Мобілізація поліцейських
Вигівський наголосив, що поліція готова до мобілізації, але вже з першого дня повномасштабної війни поліцейські активно беруть участь у бойових діях. Він зазначив, що залучення додаткових поліцейських до армії може вплинути на комплектацію правоохоронних підрозділів та погіршити криміногенну ситуацію.
Ми готові до мобілізації, якщо буде прийняте таке рішення, але від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження,
– заявив Вигівський.
Голова Нацполіції також звернув увагу на важливість відбору кандидатів під час мобілізації, зазначивши, що вони уважно перевіряють потенційних поліцейських, аби уникнути ухилянтів. Він наголосив, що більшість поліцейських – це молоді люди, які вже довели свою ефективність та відданість службі.
Очільник Нацполіції зазначив, що його орган продовжуватиме працювати над підвищенням ефективності поліцейських служб, щоб забезпечити максимальний захист громадянам України в цей непростий час. Він висловив вдячність всім поліцейським, які щодня ризикують своїм життям заради безпеки країни.
Поліцейські вже на фронті
- У лютому 2023 року на шлях боротьби з ворогом ступила бригада "Лють". Це підрозділ зі складу "Гвардії наступу", який був створений на базі Національної поліції України, аби протистояти російським окупантам. У ньому є бійці, які вже воювали, та для яких це новий досвід.
- Як пишуть офіційні джерела, Об'єднана штурмова бригада Нацполіції "Лють" складається з поліцейських, прикордонників та нацгвардійців. У недалекому майбутньому ця бригада має замінити всі підрозділи патрульної служби поліції особливого призначення.