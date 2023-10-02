У бій ідуть тільки "старики": у Раді хочуть дозволити добровільну мобілізацію старшим за 60

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, пов'язаний з процесом мобілізації в Україні. Зокрема, нардепи хочуть дозволити добровільно мобілізуватися чоловікам старшим за 60 років.

Водночас така мобілізація може відбуватися лише за певних умов. Наразі цей проєкт закону перебуває на розгляді профільного комітету українського парламенту.

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У Раді пропонують добровільну мобілізацію новій категорії населення

Законопроєкт під номером 10084 покликаний зняти вікові обмеження, які накладаються на добровільну мобілізацію українських громадян. Згідно з документом військовий вік для солдатів хочуть підвищити з 60 до 65 років, а для вищого військового керівництва – з 65 до 70 років.



Рада хоче дозволити добровільну мобілізацію чоловіків старших за 60 років / Скриншот 24 Каналу

Зрештою таку мобілізацію можуть дозволити лише за умов, що людина має:

високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на посаді;

визнання ВЛК як придатних за станом здоров'я для проходження військової служби;

бажання служити у лавах ЗСУ.

У пояснювальній записці автори законопроєкту нардепи Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч зазначили, що багато українців, які були вмотивованими, мали гарну фізичну підготовку і визнані ВЛК мобілізувалися в армію нашої держави перед досягненням граничного віку. Водночас існує багато громадян, які вже перейшли цю вікову межу, але хотіли б долучитися до Збройних Сил.

Автори законопроєкту також зауважили, що захист Батьківщини є конституційним обов'язком громадян, а відмова їм у цьому є порушенням їхніх прав. Зрештою парламентарі прагнуть також усунути вікову дискримінацію, тобто ейджизм, залучивши більшу кількість людей для боротьби з ворогом.

Раніше у Раді називали умову для посилення мобілізації

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що в Україні можуть посилити загальну мобілізацію чоловічого населення. За його словами, це може статися, якщо зміниться воєнна стратегія нашої держави.

Водночас Костенко наголосив, що наразі ні парламентському комітету, ні йому особисто невідомо про зміну цієї стратегії. Тому наразі мобілізація українців відбувається у тому темпі, який іде зараз.

Крім того, нардеп припустив, що в Україні має змінитися інформаційна політика щодо війни. За його словами, українцям варто знати, що війна може тривати довго й "на одних плечах її не вивезти".