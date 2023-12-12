Окремий виклик: у Раді прокоментували проблеми мобілізації
Джерело:"Телеграф"
Україна наближається до других роковин повномасштабного вторгнення. Наразі українська влада посилює боротьбу з ухилянням від мобілізації. У Раді прокоментували головні помилки під час призову та недоліки функціонування ТЦК.
Членкиня комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська розповіла, що суспільство обурюється перебігом мобілізації. Українці скаржаться, що у Києві чи Одесі військкомати буквально заплющують очі на нічні клуби, водночас у районах та селах забирають на службу всіх чоловіків.
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Проблеми мобілізації в Україні
Бобровська розповіла про труднощі мобілізації. Серед основних проблем вона виокремила розслаблений стан суспільства стосовно "перемоги вже завтра". Також є недоліки у відборі на військову службу та методами роботи ТЦК.
Бобровська зазначила, що одна з проблем мобілізації – комплектація за принципом кількості, а не якості. Ще одна проблема – ставлення до пересічного військового в армії загалом.
Окремий виклик – вік. Ніколи чоловіки 50+ або навіть 45+ не покажуть фізичну результативність, як чоловіки 30 – 35+. І звісно, якість – командирам нереально важко приводити до тями або командувати бійцями, в яких наявні залежності, або які взагалі прийшли з хворобами, які не допускаються до служби,
– пояснила політикиня.
Бобровська звернула увагу, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки перебувають в оперативному підпорядкуванні Сухопутних військ.
За словами народної депутатки, це означає пріоритетність забезпечення комплектації бригад Сухопутних військ та однобокість у підході до всіх проблем.
Мобілізація в Україні: що відомо
- У грудні 2023 року заступник міністра освіти Оксена Лісового розповів, що часто люди використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу. Станом на зараз у Верховній Раді є декілька ініціатив, які говорять про те, як з цим впоратися, адже мобілізаційний ресурс в Україні є проблематичним.
- Наразі в Україні діє офіційний перелік категорій військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації. Його частково розширили у серпні 2023 року і з того часу він не зазначав змін. Втім, юристи зазначають, що за певних умов можна втратити право на відстрочку.
- Водночас у Держприкордонслужбі повідомили, що станом на зараз військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть вільно перетинати кордон, навіть якщо мають робочу візу країни Євросоюзу. Згідно з чинним законодавством, наявність такого документа не є достатньою підставою для виїзду за кордон під час війни. Чоловіки, які мають робочу візу країни Євросоюзу, зможуть виїхати з України лише у тому випадку, якщо вони не підлягають мобілізації під час війни та мають право на виїзд.