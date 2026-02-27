Скільки людей мобілізують Україна та Росія щомісяця: Зеленський озвучив статистику

Президент Зеленський розповів, скільки людей мобілізує Україна, а скільки Росія. Країна-терористка у цьому питанні лідирує.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю журналісту Sky News Алексу Россі.

Скільки мобілізує осіб Україна та Росія?

Зеленський зауважив, що українські військові втомилися, ротацій на фронті – замало.

Ми мобілізуємо 30 – 34 тисячі бійців на місяць. Дефіцит людей серйозний і він продовжується не один рік,

– зазначив президент.

Щодо Росії, то у неї мобілізованих за місяць приблизно на 10 тисяч більше.

До слова, днями Зеленський заявив, що Росія поширює дезінформацію про мобілізацію в Україні, використовуючи, зокрема, штучний інтелект. Водночас він визнав, що наразі є чимало проблем із роботою ТЦК.

Як Росія поповнює лави мобілізованих?