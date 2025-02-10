Чи можуть мобілізувати людину, яка не служила в армії: що кажуть юристи

Під час дії воєнного стану з'являється багато питань щодо законодавчих норм. Але щодо мобілізації тих, хто не служив, усе досить просто.

Про це пише 24 Канал з посиланням на адвокатську компанію "Приходько та партнери".

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Чи мобілізують мене, якщо я не служив

На питання, чи можуть мобілізувати тих, хто не служив в армії, юристи відповіли ствердно. Всі чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Ті, хто не служили, не належать до винятків, натомість складають громадський резерв. Таких людей можна залучити до комплектування ЗСУ та інших військових формувань.

Утім, важливо розуміти, що їх не відправлять одразу на фронт. Як зазначили правники, спершу людей мають відвезти до навчальних центрів.

Про категорії людей, яких не мобілізують у будь-якому випадку, читайте тут. Також вашої уваги вартий матеріал 24 Каналу про лекції і практичні навчання для цивільних від бійців "Азову". Наші журналісти відвідали такий захід і поділилися враженнями.