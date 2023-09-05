Служба обмежено придатних у ЗСУ: юрист пояснив головні зміни

У своєму новому наказі Міноборони оновило перелік хвороб, за яким визначається придатність військовозобов'язаного до служби. Остаточне рішення прийматиме ВЛК на підставі медичних документів, які подасть призовник.

Попередній наказ із переліком захворювань був прийнятий ще у 2002 році. Про це 24 Каналу розповів юрист у питаннях армії Олександр Золотухін, зауваживши, що у ньому розмежовувалась придатність до військової служби у мирний час і у воєнний.

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Хто може служити

Олександр Золотухін підкреслив, що у воєнний час незначні розлади не є підставою для того, щоб особа була визнана непридатною для служби. Це було передбачено й у минулому наказі.

Щодо обурення суспільства тим, що відтепер в армії можуть служити люди з ВІЛ, юрист пояснив, що наказ і раніше передбачав таку можливість.

Мовиться про людей, які мають ВІЛ, але не мають інших супутніх інфекційних захворювань. По суті, цей наказ деталізував систему надання оцінки стану здоров'я призовника, оскільки раніше можна було "зачепитися" за певні моменти, зокрема пов'язані з певними корупційними ризиками,

– розповів юрист у питаннях армії.

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Він також додав, що людину, яка подає ті чи інші медичні документи ВЛК, обов'язково скеровують на дообстеження в лікарню, адже ВЛК не мають жодного обладнання аби визначити стан здоров'я.

Відповідно призовники приносять документи з лікарень і на їхній підставі військово-лікарські комісії приймають рішення,

– пояснив Золотухін.

Яка ситуація з обмежено придатними

Для того, щоб врегулювати питання з військовослужбовцями, які визнані обмежено придатними, але продовжують службу, у наказ внесли зміни. Раніше не існувало чіткого переліку, що мають робити такі бійці. Їм, наприклад, забороняли служити в морській піхоті, десанто-штурмових військах, але рекомендували йти в підрозділи забезпечення чи навчальні центри.

Зараз у наказі все це деталізовано, особливо що стосується десантно-штурмових військ. Визначено процедуру, як треба оцінювати стан здоров'я людини, де вона перебуватиме, які рішення має винести ВЛК,

– зауважив юрист у питаннях армії.

Олександр Золотухін акцентував на тому, що новий наказ вносить більше ясності, тому людина може зрозуміти, чого їй очікувати й відповідно спланувати свої дії щодо подальшої служби.

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