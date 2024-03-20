Мобілізація 500 тисяч громадян: Шмигаль відповів, чи є у цьому потреба зараз

У суспільстві триває дискусія щодо призову до Збройних Сил України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що потреби мобілізувати пів мільйона громадян наразі немає.

Він зазначив, що Україна провела оцінку цього питання. Вона показала, що така кількість військових наразі не потрібна.

Дивіться також Україна виграла час: чому країни Європи повертають призов до армії, зокрема жінок

Шмигаль про мобілізацію

Як зазначив Денис Шмигаль, наразі немає потреби у мобілізації 500 тисяч громадян. За його словами, оцінка показала, що такі масштаби призову не потрібні. Ця оцінка враховує також ротації, які відбуваються на передовій, і озброєння, яке надходить.

Ми продовжимо боротьбу, якщо отримаємо підтримку від наших партнерів щодо артилерійських снарядів, ракет дальнього і середнього радіусу дії,

– додав Шмигаль.

Також прем'єр прокоментував питання фінансування з боку США. Він зазначив, що уряд веде "активний діалог" з членами Конгресу від обох партій. Політик дав зрозуміти, що очікує позитивних новин "цього місяця або максимум наступного місяця".

Законопроєкт про мобілізацію: останні новини