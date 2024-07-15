Скільки українців вже оновили свої військово-облікові дані: у Міноборони розкрили деталі

До 16 липня усі військовозобов'язані громадяни України повинні оновити свої облікові дані. Наразі у Міноборони підбили підсумки за останній тиждень щодо кількості українців, які вже зробили це.

Як повідомили в оборонному відомстві, протягом 8 – 14 липня майже мільйон військовозобов'язаних громадян оновили свої дані. І зробили вони це за допомогою застосунку Міноборони "Резерв+", центрів надання адміністративних послуг та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

Дивіться також Або мобілізація, або окупація, – ветеран про важливість доєднуватися до лав ЗСУ

Скільки людей вже оновили свої дані

За інформацією Ситуаційного центру Міноборони, за тиждень (з 8 по 14 липня) облікові дані через застосунок Резерв+, ТЦК або ЦНАП оновили ще 995 224 громадян,

– йдеться у повідомленні.

Таким чином, загалом, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 мільйони. У Міноборони нагадали, що оновити свої військово-облікові дані можна, звернувшись у найближчий ТЦК або ЦНАП.



Статистика оновлення військово-облікових даних / Фото Міністерства оборони України

Також це можна зробити, завантаживши застосунок "Резерв+" в App Store чи Google Play та авторизувавшись через Bank ID. Нагадаємо, що штрафи для тих, хто не оновить свої дані, можуть становити від 17 000 до 25 500 гривень у воєнний час.

До слова, нардеп Федір Веніславський розповів, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки не ухвалював жодних законодавчих актів, які б дозволили продовжити строк оновлення даних. Тож це варто зробити до 16 липня.