Скільки мобілізованих за два роки повномасштабного вторгнення не були на фронті

Новий законопроєкт про мобілізацію наразі у Комітеті, де займаються опрацюванням правок, внесених раніше. Тим часом стало відомо, скільки мобілізованих не були на фронті за два роки великої війни.

Пролив світло на питання мобілізованих член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський в інтерв'ю. Він озвучив цифру, яка стала відомою після аудиту.

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Скільки мобілізованих не були на фронті

Веніславський в розмові з журналістами зауважив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський взявся за аудит Сил оборони. Його цікавило, скільки мобілізованих за два роки повномасштабного вторгнення так і не потрапили на фронт.

Давид Арахамія, очільник фракції "Слуга народу", озвучив результати аудиту. За його словами, виявили "умовно, 8 тисяч осіб, які просто приряджені до Генштабу, і не воювали". Веніславський висловив свою думку щодо подібного роду резерву.

Він зауважив, що ставив це питання колишньому начальнику Генштабу генерал-лейтенанту Сергію Шапталі під час одного з закритих засідань Комітету з питань нацбезпеки. Мовляв, вдасться отримати щонайменше одну – дві бригади резерву, якщо провести аудит усередині Генштабу, Міноборони та інших центральних військових органів управління, які бойових завдань не виконують.

За словами Веніславського, "все через штучно роздуші штати", які не завжди займаються життєво необхідними функціями у секторі безпеки й оборони. Він додав, що наразі у цьому напрямку спостерігаються позитивні зрушення. Втім, конкретної цифри він не зміг озвучити.

Можемо сказати, що це більше ніж 8 тисяч людей (мобілізованих, які не були на фронті, яких нині вже залучено – 24 Канал),

– додав Веніславський.

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