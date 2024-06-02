Загинути в Тисі простіше, ніж у ЗСУ, – Тимочко

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко попередив, що в суспільстві поширені міфи про військо. Але насправді воює тільки третина із загального складу армії. А розганяти міфи вигідно кріміналітету.

Від початку травня в Тисі потонуло 10 людей. На тих, хто намагається незаконно перетнути кордон, чигає багато небезпек. Наприклад, ведмеді на кордоні з Румунією.

До теми 2,5 тисячі доларів, щоб переплисти Тису: як працює провальна схема для ухилянтів

У Сухопутних силах здивували несподіваними заявами

Вони (ухилянти – 24 Канал) мають більше шансів загинути під час спроб незаконного перетину кордону, аніж потрапити навіть на війну і загинути на фронті. Бо насправді на війні воює, у кращому випадку, тільки третина із загального складу армії, адже величезна кількість посад зобов'язує забезпечувати і підтримувати ті бойові підрозділі, які перебувають безпосередньо на лінії зіткнення. Це варто роз'яснювати,

– наголосив Тимочко.

Тож, за його словами, спроба нелегально подолати держкордон є більш ризикованою та смертельно небезпечною, аніж мобілізація до лав ЗСУ. Це трохи дисонує із суспільним уявленням, і цьому є певне пояснення.

Міфи про армію створюють спеціально, це вигідно криміналітету

Як пояснив Іван Тимочко, є ціла система залякування громадян. Людям нав'язують, що армія – це обов'язково смерть, "лінія фронту, де на вас усе буде падати і не інакше". А ще – що у війську є кровожерливі офіцери та командири, які тільки й думають, скільки собі орденів вчепити за рахунок смерті підлеглих.

"Звичайно, коли це спрацьовано професійно, системно, це викликає серйозний резонанс. Певні страхи у суспільства з'являються. І з'являються люди, які на хвилі залякування намагаються покинути територію України. З'являється попит на це", – говорить голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Він підкреслив: такі люди забувають, що криміналітет, який пропонує незаконний виїзд за великі гроші, не має виходу на той бік. Ухилянти ведуться на казки про те, що чийсь кум виїхав за кордон і живе не знаючи горя. І викладають кругленькі суми, щоб і собі "жити життя" в Європі.

Тим часом спритні ділки, які провертають схеми з виїздом, хочуть заробити побільше. Іноді ухилянти стають небажаними свідками, бо можуть вибовкати секрети. Також вони можуть відмовитися віддавати кошти. Усе це може призвести до трагедії – така непокірна людина може потонути в Тисі.

Я впевнений, з часом буде тільки кількість зростати. Їх будуть знаходити більше. Тому важливо вести просвітницьку роботу в цьому плані,

– підсумував Іван Тимочко.

Чому в Тисі гине так багато людей

Тиса – невелика річка, але стала справжнім місцем смерті для багатьох людей. За час спроб перетнути її загинуло понад 30 осіб. І все одно прикордонники затримують тих, хто впевнений, що його врятує надувний матрас або круг.

Речник ДСПУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів: Тиса небезпечна, бо там є ями і вихори, які затягують людей, а також коріння дерев на дні.

Острівці на річці також оманливі. За ними можуть бути небезпечні місця.