"Це не дорога на нуль": у ТЦК назвали основну мету вручення повісток
Джерело:Житомирський обласний ТЦК та СП
Головною метою видання повісток є уточнення та оновлення даних громадян. Саме через повістки територіальні центри комплектування та соціальної підтримки викликають чоловіків призовного віку.
Про те, що повістка в ТЦК не дорівнює дорозі на "нуль" розповіли в Житомирському обласному ТЦК та СП.
Дивіться також "Рекрутинг є найефективнішим способом мобілізації": військова пояснила, чому саме
Навіщо оновлювати дані
В ТЦК зазначили, що досить часто у соцмережах звучить претензія, яка стосується вручення повісток чоловікам з інвалідністю. Проте якщо чоловік став інвалідом після приписки до призовної дільниці або взагалі не зареєстрований у ТЦК, то там про його інвалідність не знають.
Такі випадки регламентуються Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, де і вказано, що у разі зміни персональних даних (наприклад, шлюб, зміна стану здоров’я, народження дитини тощо) військовозобов’язані чоловіки мають протягом 7 днів повідомити про це ТЦК,
– йдеться в роз'ясненні.
У ТЦК додають, що військовий облік ведуть також у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де чоловіки працюють, тобто інформацію потрібно подавати й туди.
Яка ситуація з відстрочками
Велика частина роботи ТЦК полягає в наданні відстрочок від мобілізації для тих, хто має відповідні документальні підстави.
Тому тут постійно нагадують чоловікам приходити та отримувати таку відстрочку, щоб спростити ведення обліку для центру комплектування, а собі – життя, – додають у ТЦК.
Автори підкреслюють, що навіть після визнання військово-лікарською комісією придатними до військової служби чоловіки не вирушають одразу на фронт. Якщо людина не проходила військову службу раніше, її відправляють до одного з навчальних центрів. Якщо ж досвід служби є, то вона може проходити навчання та злагодження вже у військовій частині, яка зацікавлена у такому фахівці.
Законопроєкт про мобілізацію: що відомо
- Верховна Рада розглядатиме новий законопроєкт про мобілізацію. До нього подали понад 4 тисячі правок, а це може суттєво затягнути час. У комітеті з питань нацбезпеки, оборони й розвідки повідомили, що документ може потрапити до зали Верховної Ради до кінця березня. Ухвалення в другому читанні можливе в першій половині квітня 2024 року.
- Ухилянтам можуть обмежити право керувати автомобілем. Депутати повідомили, що дійшли консенсусу щодо цього питання. Також у новому законі обіцяють врегулювати відстрочку від освіти. Зараз люди можуть здобувати кілька вищих освіт, щоб уникнути призову.
- Володимир Зеленський ухвалив рішення про звільнення строковиків у запас. Указ набирає чинності з дня його опублікування. Мовиться про тих, хто був призваний ще до початку повномасштабного вторгнення. Звільнитися зі служби вони не могли. Президент наголосив, що багато з них хочуть підписати контракт зі Збройними Силами.