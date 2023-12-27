За цими правилами мають грати всі, – Умєров про "демонізацію" мобілізації в Україні

Процес мобілізації українське суспільство останнім часом почало демонізувати. Тому щоб уникнути цього процесу, потрібно зробити так, щоб весь процес і правила мобілізації стали зрозумілими для українців.

Про це в ефірі телемарафону розповів Міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив, що потрібно зробити так, щоб "правила гри були однаковими для всіх", передає 24 Канал.

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Умєров висловився щодо питання мобілізації в Україні

Міністр оборони зазначив, що першочергово варто зрозуміти, що саме означає поняття мобілізація. Адже, за словами Умєрова, українці демонізували всі мобілізаційні процеси самі для себе.

Що я хочу зробити – щоб це було зрозуміло... Головний меседж – це як можна зайти в периметр для служіння своєї нації, країні,

– сказав він.

Міністр наголосив, що він хоче чітко й законодавчо прояснити для українців, що їх очікує у разі мобілізації. Зокрема, які тренування має пройти українець, як відбуватиметься поїздка на злагодження, які відпустки й коли будуть, як закінчується служба тощо.

Умєров підкреслив, що плани щодо мобілізації на 2024 рік мають бути також зрозумілими суспільству. Він визнав, що питання мобілізації не дуже гарно відпрацьовано і всі якось не хотіли його обговорювати або торкатися.

"Це зробило деякий такий імідж питання, яке дуже складне, незрозуміле і до цього питання наліпили ще багато проблем. Моя мета – розв'язати ці проблеми, щоб це було зрозуміло", – наголосив очільник Міноборони.

Саме тому щодо питання мобілізації він почав спілкуватися з військовими й дізнався, що саме вони хочуть отримати від цього процесу. Умєров підкреслив, що питання мобілізації в Україні мусить проводитися за "правилами, по яких грали б ми всі".

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