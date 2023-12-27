За цими правилами мають грати всі, – Умєров про "демонізацію" мобілізації в Україні
Процес мобілізації українське суспільство останнім часом почало демонізувати. Тому щоб уникнути цього процесу, потрібно зробити так, щоб весь процес і правила мобілізації стали зрозумілими для українців.
Про це в ефірі телемарафону розповів Міністр оборони України Рустем Умєров. Він зазначив, що потрібно зробити так, щоб "правила гри були однаковими для всіх", передає 24 Канал.
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Умєров висловився щодо питання мобілізації в Україні
Міністр оборони зазначив, що першочергово варто зрозуміти, що саме означає поняття мобілізація. Адже, за словами Умєрова, українці демонізували всі мобілізаційні процеси самі для себе.
Що я хочу зробити – щоб це було зрозуміло... Головний меседж – це як можна зайти в периметр для служіння своєї нації, країні,
– сказав він.
Міністр наголосив, що він хоче чітко й законодавчо прояснити для українців, що їх очікує у разі мобілізації. Зокрема, які тренування має пройти українець, як відбуватиметься поїздка на злагодження, які відпустки й коли будуть, як закінчується служба тощо.
Умєров підкреслив, що плани щодо мобілізації на 2024 рік мають бути також зрозумілими суспільству. Він визнав, що питання мобілізації не дуже гарно відпрацьовано і всі якось не хотіли його обговорювати або торкатися.
"Це зробило деякий такий імідж питання, яке дуже складне, незрозуміле і до цього питання наліпили ще багато проблем. Моя мета – розв'язати ці проблеми, щоб це було зрозуміло", – наголосив очільник Міноборони.
Саме тому щодо питання мобілізації він почав спілкуватися з військовими й дізнався, що саме вони хочуть отримати від цього процесу. Умєров підкреслив, що питання мобілізації в Україні мусить проводитися за "правилами, по яких грали б ми всі".
Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про зміни у мобілізації
- Увечері 25 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону, у якому містилися зміни до процесу мобілізації в Україні. Згодом на сайті з'явився й текст ініціативи.
- Однією з основних змін у законі стане те, що відтепер відмова від медогляду стане злочином. Крім того, також пропонують створити так званий Єдиний реєстр боржників, людей, які ухиляються від мобілізації.
- Прокоментував цей проєкт закону Володимир Зеленський. Він зазначив, що законопроєкт потребує суспільного обговорення і не повинен бути ухвалений за зачиненими дверима.