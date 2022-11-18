В Україні масово вручають повістки до військкоматів: усе, що треба знати

Верховна Рада України продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року. У зв'язку із цим в країні і надалі триватиме мобілізація.

Багатьох цікавить, як відбувається вручення повісток та кого не призивають до армії під час загальної мобілізації. Про усе це – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Чи можуть вручити повістку на блокпості або на вулиці

Так. Законодавство не визначило місце, де можна чи не можна вручати повістку. Її можуть віддати особисто в руки будь-де: на вулиці, блокпості, вдома чи на роботі.

Людина, якій вручають виклик, має показати свої документи. Їх в умовах воєнного стану треба завжди носити з собою. На підставі цих документів й виписують повістку. Її мають вручити особисто. Якщо людина відмовляється отримати повістку, складають акт та вручають військовозобов'язаному під підпис.

В умовах війни представники терцентру комплектування можуть подзвонити військовозобов'язаним. У такому разі треба прийти в терцентр в обговорений час.

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Хто може вручити повістку

Вручати повістку можуть:

керівники підприємства, установи, організації, роботодавець військовозобов'язаного;

військові територіальної оборони;

співробітники терцентру комплектування;

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

керівники навчальних закладів;

співробітники поліції.

Чи обов'язково повістки вручають особисто в руки

За повістку можуть розписатися батьки, дружина, родичі. Її можуть залишити у дверях чи кинути до поштової скриньки, але в такому разі повістка буде непідписаною.

Який вигляд має повістка

Мають бути вказані:

прізвище, ім'я та по-батькові, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з'явитися;

уточнення щодо необхідних документів;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника центру.

Які види повісток існують

Повістка для уточнення даних. Їх вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи тощо. Найчастіше люди не оновлюють інформацію про інвалідність, чи якщо хтось із близьких зник або загинув в зоні АТО.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка зобов'язує пройти медичне обстеження. До неї додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у ній вкажуть висновок про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Повістка-призов на строкову службу. Ця повістка передбачає призов на строкову службу в армії. Утім, цьогоріч такі повістки не видають. Весняний призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнали придатним до служби. Такий припис зобов'язує з'явитися на призовний збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації (загальної або часткової).

Що робити, якщо повістку дали людині з "білим квитком"

Військовий квиток – це документ, у якому зазначається придатність або непридатність людини до служби за висновками військово-лікарської комісії. За результатами комісії людину можуть визнати:

придатною;

обмежено придатною до військової служби;

непридатною до військової служби у мирний час, але обмежено придатною у воєнний час. Така людина підлягає мобілізації під час війни;

непридатною до військової служби. Це означає, що людина взагалі ніколи не може бути мобілізована, тому її виключають з військового обліку.

Зазвичай "білим" називають військовий квиток, у якому людину визначають непридатною або обмежено придатною до служби. Такі люди можуть не служити у мирний час, але в умовах воєнного стану можуть бути мобілізовані.

Обмежено придатні військові не можуть потрапити до десантних військ, танкових військ, морської піхоти, але можуть виконувати штабну чи тилову роботу. Вони можуть служити:

у штабах;

у підрозділах забезпечення;

територіальних центрах комплектування, установах, організаціях;

навчальних закладах.

Також можуть виконувати завдання на передовій, якщо їм дозволяє стан здоров'я.

Це все дуже індивідуально. У положенні про військово-лікарську експертизу йдеться, що військово-лікарська комісія може довільно вказувати у висновку, які види служби та роботи протипоказані таким людям.

Якщо людина не може бути мобілізована, вона має прийти у центр комплектування та показати документи, які це підтверджують.

Чи мають ставати на військовий облік чоловіки-переселенці

Чоловіки-переселенці призовного віку зобов'язані стати на військовий облік у центр комплектування протягом семи днів після зміни місця проживання, не чекаючи на повістку.

Потім усі призовники, військовозобов'язані та резервісти мають знятися із обліку не раніше ніж за три дні до від'їзду.

Людина має стати на облік, коли змінює місце свого постійного перебування на тривалий термін. Що таке постійний або тривалий термін, у законодавстві чітко не визначили.

Якщо переселенцю, який взагалі не придатний до служби, вручили повістку, він має прийти у центр та показати документи, що підтверджують його непридатність.

Хто не підлягає призову на військову службу по мобілізації

Загальна мобілізація – це поповнення армії людськими та транспортними ресурсами. Підлягають мобілізації громадяни, здатні виконувати військовий обов'язок, віком від 18 до 60 років.

Список усіх, хто не підлягає мобілізації, прописаний у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це, зокрема, люди з інвалідністю, чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю, або неповнолітню дитину самотужки, або троє і більше дітей, студенти, заброньовані органами держвлади, підприємствами тощо.

Що буде, якщо не реагувати на повістку

Адміністративна відповідальність

Якщо не прийти на виклик до центру комплектування без поважних причин – це порушення статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Порушення правил військового обліку". Санкція – штраф від 510 до 850 гривень. Повторне порушення протягом року – штраф від 850 до 1700 гривень.

Порушення закону про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію – це стаття 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф від 1700 до 3400 гривень. За повторне порушення протягом року – від 3400 до 5100 гривень. На посадовців – від 5100 до 8500 гривень.

Якщо навмисно зіпсувати або втратити обліково-військові документи (військові квитки та посвідчення про приписку до призовних дільниць) – це порушення статті 211 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція – штраф від 510 до 850 гривні. Повторне порушення протягом року – тягне за собою накладення штрафу від 850 до 1700 гривень.

Кримінальна відповідальність

Ухилення від призову за мобілізацією – порушення статті 336 Кримінального Кодексу України. Карається позбавленням волі від трьох до п’яти років.

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