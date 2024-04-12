Питання справедливості – ключове, – Веніславський про бронювання працівників цирку

Одним з ключових елементів бронювання військовозобов'язаних має бути справедливість. У Верховній Раді працюватимуть, аби тут не відбувалося абсурдних речей.

Про це 24 Каналу розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, наголосивши, що питання справедливості у цьому контексті є головним.

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Треба розглядати кожен випадок

Як наголосив Веніславський, на Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже розглядали певні специфічні випадки, коли були питання до бронювання. Так має бути з кожною сумнівною ситуацією.

Одним з ключових моментів бронювання має бути справедливість. На Комітеті розглядали сенситивні випадки, коли, до прикладу, бронювали прибиральників чоловічої статі чи водіїв в певних мережах супермаркетів. До цього ж належить і бронювання фахівців з цирку,

– сказав Веніславський.

Але варто розуміти, що кожну ситуацію потрібно розглядати окремо. Потрібно дивитися, хто саме заброньований. Також у законопроєкті про мобілізацію передбачено, що критерії бронювання і категорії осіб, які можуть бути заброньованими, Кабмін має погоджувати з Комітетом. Це допоможе уникнути абсурдних ситуацій.

Зокрема, потрібно бронювати людей, які є унікальними у своїх професіях. Якщо йдеться про видатного режисера чи композитора, який у своїй сфері може зробити багато чого… Це також треба враховувати. Питання справедливості тут – ключове,

– зазначив Веніславський.

Мобілізація в Україні: коротко