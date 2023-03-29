У Раді відповіли, чи будуть посилювати мобілізацію через розміщення "ядерки" у Білорусі

Росія заявила, що розмістить на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Після цього з’явилися чутки, що це призведе до посилення мобілізації. У Зеленського відповіли, чи відповідає це дійсності.

27 березня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв’ю британським ЗМІ заявив, що розміщення “ядерки” у Білорусі призведе до посилення мобілізації в Україні. Проте член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону пояснив його заяву, повідомляє 24 Канал.

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Посилювати мобілізацію через "ядерку" не будуть

Веніславський заявив, що не згоден з Арахамією у питанні мобілізації. Зокрема, він зазначив, що наразі немає проблем з комплектуванням ЗСУ. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки нині справляються з усіма мобілізаційними завданнями, які ставить перед ними Генштаб.

Разом з тим, розташування тактичної ядерної зброї не призведе до посилення мобілізації. Веніславський вважає, що посилювати мобілізацію будуть лише у випадку існування реальної загрози вторгнення зі сторони Білорусі.

Ми можемо говорити про необхідність якихось там додаткових резервних бригад для того, щоб посилити північно-західний фронт. Проте лише тоді, коли будемо бачити, що на території Білорусі є якісь ознаки формування ударних сухопутних угрупувань, які можуть вторгнутися на територію України,

– заявив Веніславський.

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