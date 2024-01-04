Потрібні обмеження і бонуси: в Сухопутних військах відреагували на законопроєкт про мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки 4 січня розпочав опрацювання нового законопроєкту про зміни до мобілізації. На засіданні парламентського комітету були присутні Головнокомандувач Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що на час воєнного стану цілком можливе обмеження прав і гарантій громадян. Зокрема може бути скасовано виплата заробітних плат, а населення переведене на картки, запроваджені обмеження щодо пересування чи зобов'язання працювати на конкретних підприємствах без урахування побажань громадян.

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Має бути сувора відповідальність

Наразі питання у тому, наскільки доречно і потрібно це робити зараз.

Щодо обмеження фінансових операцій для ухилянтів, це "привіт" тим, хто завжди кричить, що не користується послугами держави і тому нічим не зобов'язаний Україні. Проте виявляється, що все-таки користуються послугами держави, просто вони настільки увійшли в наше життя, що їх не помічаєш. Однак насправді це велика робота,

– наголосив Тимочко.

Водночас дуже добре, що зараз працює комунікація між військовими, профільними депутатами, політиками і керівниками фракцій, що реально відповідають за рішення своїх фракцій чи політичних сил, і знаються на ситуації з мобілізацією.

Присутність на засіданні парламентського комітету керівників військових структур також має велике значення. Саме вони найкраще знають:

які категорії громадян потрібні на фронті;

в які терміни;

який базовий рівень освітній чи фаховий у них має бути.

"В законопроєкті мають бути не тільки обмеження, але й бонуси для тих, хто проявляє ефективну підготовку мобілізації чи хто готовий йти на службу по мобілізації", – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби це не законопроєкт про мобілізацію, тому що такий існує вже давно. Законопроєкт, який розглядається нині, саме продо чинних законів з урахуванням викликів та нюансів, які принесла широкомасштабна війна в Україні.

Крім того, має бути сувора відповідальність для тих, хто працює у блогосфері чи юриспруденції або є управлінцем на місцях, який відповідає за мобілізацію. Проте вони в різні способи перешкоджають мобілізаційним процесам, зловживають, маніпулюють суспільною думкою, і за це мають понести покарання.

"Має працювати система противаг, бонусів, відповідальності і суворої необхідності. Адже якщо ворог прорве лінію фронту, він не буде зважати на жодні обмеження, на президента, омбдусмана, командувачів. Він буде ліквідовувати населення України як таке, і все, що можна пограбувати, він пограбує", – підкреслив Іван Тимочко.

Що відомо про законопроєкт про зміни до мобілізації