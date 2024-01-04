Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что во время военного положения вполне возможно ограничение прав и гарантий граждан. В частности, может быть отменена выплата заработных плат, а население переведено на карточки, введены ограничения по передвижению или обязательству работать на конкретных предприятиях без учета пожеланий граждан.

Важно Мобилизация в Украине: какие документы должны быть у человека для отсрочки

Должна быть строгая ответственность

Пока вопрос в том, насколько уместно и нужно это делать сейчас.

Относительно ограничения финансовых операций для уклонистов, это "привет" тем, кто всегда кричит, что не пользуется услугами государства и ничем не обязан Украине. Но оказывается, что все-таки пользуются услугами государства, просто они так вошли в нашу жизнь, что их не замечаешь. Однако на самом деле это большая работа,

– подчеркнул Тимочко.

В то же время очень хорошо, что сейчас работает коммуникация между военными, профильными депутатами, политиками и руководителями фракций, которые реально отвечают за решение своих фракций или политических сил, и разбираются в ситуации с мобилизацией.

Присутствие на заседании парламентского комитета руководителей военных структур также имеет большое значение. Именно они лучше знают:

какие категории граждан требуются на фронте;

в какие сроки;

какой базовый уровень образовательный или профессиональный у них должен быть.

"В законопроекте должны быть не только ограничения, но и бонусы для тех, кто проявляет эффективную подготовку мобилизации или кто готов идти на службу по мобилизации", – отметил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Важно! Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы это не законопроект о мобилизации, потому что такой существует уже давно. В настоящее время рассматриваемый законопроект именно о внесении изменений в действующие законы с учетом вызовов и нюансов, которые принесла широкомасштабная война в Украине.

Кроме того, должна быть строгая ответственность для тех, кто работает в блогосфере, юриспруденции или является управленцем на местах, отвечающим за мобилизацию. Однако они разными способами препятствуют мобилизационным процессам, злоупотребляют, манипулируют общественным мнением, и за это должны понести наказание.

"Должна работать система противовесов, бонусов, ответственности и строгой необходимости. Ведь если враг прорвет линию фронта, он не будет учитывать никакие ограничения, президента, омбдусмена, командующих. Он будет ликвидировать население Украины как таковое, и все, что можно ограбить, он ограбит", – подчеркнул Иван Тимочко.

Что известно о законопроекте об изменениях в мобилизации