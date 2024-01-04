Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що на час воєнного стану цілком можливе обмеження прав і гарантій громадян. Зокрема може бути скасовано виплата заробітних плат, а населення переведене на картки, запроваджені обмеження щодо пересування чи зобов'язання працювати на конкретних підприємствах без урахування побажань громадян.
Важливо Мобілізація в Україні: які документи мають бути у людини для відстрочки
Має бути сувора відповідальність
Наразі питання у тому, наскільки доречно і потрібно це робити зараз.
Щодо обмеження фінансових операцій для ухилянтів, це "привіт" тим, хто завжди кричить, що не користується послугами держави і тому нічим не зобов'язаний Україні. Проте виявляється, що все-таки користуються послугами держави, просто вони настільки увійшли в наше життя, що їх не помічаєш. Однак насправді це велика робота,
– наголосив Тимочко.
Водночас дуже добре, що зараз працює комунікація між військовими, профільними депутатами, політиками і керівниками фракцій, що реально відповідають за рішення своїх фракцій чи політичних сил, і знаються на ситуації з мобілізацією.
Присутність на засіданні парламентського комітету керівників військових структур також має велике значення. Саме вони найкраще знають:
- які категорії громадян потрібні на фронті;
- в які терміни;
- який базовий рівень освітній чи фаховий у них має бути.
"В законопроєкті мають бути не тільки обмеження, але й бонуси для тих, хто проявляє ефективну підготовку мобілізації чи хто готовий йти на службу по мобілізації", – зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.
Крім того, має бути сувора відповідальність для тих, хто працює у блогосфері чи юриспруденції або є управлінцем на місцях, який відповідає за мобілізацію. Проте вони в різні способи перешкоджають мобілізаційним процесам, зловживають, маніпулюють суспільною думкою, і за це мають понести покарання.
"Має працювати система противаг, бонусів, відповідальності і суворої необхідності. Адже якщо ворог прорве лінію фронту, він не буде зважати на жодні обмеження, на президента, омбдусмана, командувачів. Він буде ліквідовувати населення України як таке, і все, що можна пограбувати, він пограбує", – підкреслив Іван Тимочко.
Що відомо про законопроєкт про зміни до мобілізації
- Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 4 січня почав розгляд законопроєкту про зміни до мобілізації. Обговорення законопроєкту, який було зареєстровано 25 грудня, триватимуть декілька днів.
- На розгляді проєкту закону також були присутні: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, міністр оборони України Рустем Умєров.
- Раніше омбудсман Дмитро Лубінець заявляв, що законопроєкт містить норми, які суперечать Конституції. Йшлося про обмеження щодо ухилянтів, зокрема про заборону на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошей.
- Проте після наради з представниками Міноборони Лубинець зазначив, що було знайдено компроміс щодо цих пунктів. Уповноважений з прав людини пояснив, що під час воєнного стану Конституція дозволяє обмежувати права громадян.
- Водночас заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що до законопроєкту будуть внесені зміни з урахуванням зауважень омбудсмена.