Уряд визначив умови відстрочки військовозобов’язаних для догляду за людьми з інвалідністю

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Існує певний перелік людей, які можуть отримати відстрочку від мобілізації, зокрема, для догляду за людьми з інвалідністю.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. відповідно до нової постанови, доглядати за особами з інвалідністю може лише одна особа.

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Порядок отримання відстрочки

У документі мовиться, що у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб з інвалідністю за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення догляду.

Чи дорівнює відмова у відстрочці мобілізації