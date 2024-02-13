У зоні бойових дій перебуває меншість військових, – офіцер ЗСУ розвіяв страхи щодо мобілізації

Рано чи пізно мобілізація торкнеться майже кожного чоловіка в Україні. Проте не потрібно цього боятися, адже є відповідне навчання. А в самій зоні бойових дій перебуває меншість військових.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що Україні потрібне якісне поповнення особового складу. Для цього треба запровадити новий закон про мобілізацію.

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Військовим потрібна ротація

Як наголосив Березовець, не варто думати, що одразу після мобілізації людину кинуть у зону бойових дій. Спочатку йде вишкіл тривалістю 2 – 3 місяці. А на деякі військові професії навчання триває і довше.

Хочу розвіяти страхи щодо потрапляння в лави ЗСУ. Це не означає, що вас негайно кинуть в зону бойових дій. Безпосередньо в зоні бойових дій перебуває меншість військових. Основна частина займається логістикою, медичним обслуговуванням, штабні посади тощо,

– сказав Березовець.

Військові, які перебувають на передовій, потребують поповнення та ротації. Деякі підрозділи місяцями не мають можливості виведення в тил. Їм потрібні відпустки та відновлення здоров'я.

Війна – це дуже виснажливо для організму. Наші побратими мають поранення, множинні контузії. Люди не залізні. Їм потрібен відпочинок. Тому якісне поповнення ЗСУ – це не забаганка українських командувачів, а потреба,

– зазначив Березовець.

Мобілізація в Україні: коротко