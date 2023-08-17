Вручення повісток в іншому місті та області: чи це законно і що робити

В Україні триває загальна мобілізація. Чоловіка призовного віку повістка може "наздогнати" будь-де.

Ще навесні 2023 року в Україні дозволили видавати повістки призовникам не лише за місцем їх проживання, але й за місцем їх фактичного перебування. Це може бути інше місто чи навіть область.

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Видача повісток у місцях фактичного перебування

Йдеться про окремі випадки. А саме, якщо ТЦК довідається, що особа перебуває на постійному проживанні в регіоні, відмінному від місця реєстрації, однак на військовий облік в цьому регіоні не ставала. Тоді особі можуть вручити повістку за місцем фактичного проживання. Також це може трапитися й у разі відрядження. Військовозобов’язаний мусить попередити ТЦК, що він їде у відрядження, у семиденний період.

Якщо призовник цього не зробить, його цілком можуть "перестріти" в місті чи області, куди він вирушив у відрядження, і вручити повістку. Якщо людина перебуває у відрядженні більше семи днів, вона має сповістити про це військкомат.

Видача повісток на блокпостах

Юристи вважають, що це теж може трапитися. Наприклад, людина стоїть на військовому обліку у Харкові, а під час кількаденного перебування, скажімо, у Вінниці, її зупиняють на блокпості та намагаються вручити повістку.

У цьому разі особа не зобов’язана їхати до якогось із військкоматів Вінниці, щоб стати там на облік. Якщо призовник у Вінниці – тимчасово, він має пояснити це. Вимога з’явитися до нового ТЦК незаконна.

Тому військовозобов'язаному під час поїздок треба мати з собою військово-обліковий документ – військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення. Там вказано, де саме людина стоїть на обліку. Призовник повинен пред'явити їх на блокпосту і сказати, що прибуде до ТЦК, як тільки повернеться.

: Повістка означає вимогу прибути до військкомату і стати на облік. Якщо призовник має з собою військовий квиток з печаткою та відміткою, що він стоїть на обліку у військкоматі – повторну повістку не вручають.

Юристи радять військовозобов'язаним самим ставати на облік за місцем перебування чи проживання, щоб захистити себе від "масової" видачі повісток.

Мобілізація в Україні