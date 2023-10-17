Електронний реєстр "Оберіг": хто вносить туди дані та скільки вони зберігаються
В Україні запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних. Тепер там будуть зберігатися дані про призовників
В Україні створили Єдиний реєстр військовозобов'язаних, який отримав назву "Оберіг". Саме у цю систему вносять необхідну інформацію про військовозобов'язаних, пише 24 Канал.
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Хто вносить дані в електронний реєстр
Всю необхідну інформацію до "Оберегу" вносять відповідальними особами після збирання відомостей. Подають ці відомості не тільки особисто призовники, військовозобов'язані та резервісти, а також:
- органи виконавчої влади;
- інші державні органи;
- органи влади Автономної Республіки Крим;
- органи місцевого самоврядування;
- підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності;
- територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;
- військові частини.
Якщо відомості про особу вносяться до Реєстру вперше, автоматично формується окремий номер запису в Реєстрі та фіксуються час, дата та відомості про особу, яка здійснила запис.
Що відомо про "Оберіг"?
Закон України Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів був схвалений у 2017 році, проте система досі не працює повноцінно. Формально його запустили 28 березня 2022 року.
Електронні картки та інформація в них про кожну особу зберігатиметься протягом усього її життя. Видалення даних про особу відбувається тоді, коли минає 105 років з дати її народження.
Як перевірити наявність даних про себе
Військовозобов'язані можуть перевіряти, чи внесена інформація про них в Реєстр і чи правильні дані вказано.
Це можна зробити через особисте звернення або письмовий запит.
В такому запиті вказується прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (фактичне) і реквізити документа, що посвідчує особу, яка подає його до органу ведення Реєстру або в електронному вигляді через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
Письмовий запит задовольняється протягом десяти календарних днів з дня його надходження.
Що буде, якщо внести недостовірні дані
Щодо осіб, які ведуть реєстр і вносять дані про військовозобов'язаних можуть проводитися перевірки.
У разі встановлення фактів внесення до Реєстру недостовірної або неповної інформації, вживаються певні заходи:
встановлення посадової особи, дії чи бездіяльність якої призвели до внесення недостовірної або неповної інформації;
виправлення внесеної недостовірної або неповної інформації;
проведення службового розслідування.
Чи будуть надсилати повістки через "Оберіг"
- 5 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт з правками щодо е-реєстру військовозобов'язаних "Оберіг". У комітеті Ради з нацбезпеки розповіли, чи планується видача електронних повісток. Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко зазначив, що він не чув про наміри запровадити електронні повістки.
- По-перше, електронні повістки мають надходити на смартфон в Дію абощо. Не всі громадяни мають смартфони. Хто не хоче в армію – може видалити повідомлення, не користуватися додатком тощо. Не всі, наприклад, зможуть розібратися із електронним підписом – і потім буде важко встановити: людина не прийшла до військкомату, бо не розібралася чи просто не схотіла.
- Крім того, зауважив посадовець, аби ініціювати запровадження е-повісток, треба спочатку внести зміни до законодавства.