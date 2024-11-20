Як військовому перевестися в іншу військову частину: що для цього потрібно

В українських військових частинах проходить службу багато військових. Втім іноді виникає потреба перевестись із одного формування в інше.

Для переведення до іншої частини потрібні підстави. Про це пише 24 Канал.

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Які є підстави для переведення

Існує дві дієві підстави переведення військовослужбовця: за станом здоров‘я (працює в 90% випадків) та за сімейними обставинами (50 на 50);

Право на переведення також можна реалізувати у разі:

у разі службової необхідності;

у разі проведення організаційних заходів;

згідно із висновком службової характеристики.

Куди можна перевестись та що для цього потрібно

Найбільш складним процес переведення із частини в частину є для військовослужбовців у складі Сухопутних військ або Сил територіальної оборони.

Осіб рядового складу, сержантського та старшинського переводять лише тоді, коли для цього є обґрунтовані підстави та з урахуванням висновків і рекомендацій їх безпосередніх командирів на підставі клопотання начальників, які порушили питання переведення.

Загалом переводитися можна:

між військовими частинами, оперативними командуваннями за наказами посадової особи, якій підпорядковані відповідні з'єднання;

між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані керівникам структурних підрозділів Генштабу (потрібен наказ Головнокомандувача ЗСУ);

між військовими частинами ЗСУ, які підпорядковані Міноборони (потрібен наказ керівника служби персоналу Міністерства оборони).

Переміщення осіб офіцерського складу між військовими частинами у підпорядкуванні ЗСУ відбувається за наказом особи, якій підпорядковані відповідні види Збройних сил.

Які документи потрібні

У стандартний перелік документів входять:

відношення з частини, де військовий хотів би служити,

підстава для переведення,

рекомендації від прямих керівників військового,

клопотання командирів, які готові прийняти військового на службу у свою частину.

Далі командир військової частини повинен підготувати подання на переведення. Лише після цього можна ухвалити рішення.

Решта документації залежить від підстави, за якою відбуватиметься переведення.

Наприклад, щоб перевестись з однії військової частини до іншої за станом здоров’я чи за сімейними обставинами військовослужбовець подає рапорт.

Загальний порядок переведення :

рапорт військовослужбовця,

відношення-згода командира частини, який приймає на військову службу,

подання на переведення командира військової частини,

рішення/наказ військового керівника, який має право здійснювати переведення.

Процедура переведення довготривала і має пройти багато погоджень на різних рівнях і стадіях.