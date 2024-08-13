Військовий облік не за місцем прописки: юрист роз'яснив процедуру

Юрист Дмитро Франчук роз'яснив процедуру взяття на військовий облік не за місцем прописки.

Зміна місця проживання вимагає відповідних дій щодо військового обліку. Юрист Франчук надав важливі рекомендації для тих, хто переїжджає або навчається в іншому місті.

Дивіться також У застосунку Резерв+ з'явиться онлайн-відстрочка: у Міноборони сказали, хто її зможе отримати

Військовий облік: куди звертатися

За словами Франчука, при зміні місця проживання необхідно в короткий термін знятися з обліку за старою адресою та стати на облік за новою. Це можна зробити у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Взагалі, стати на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не за місцем проживання можливо, але за певних умов,

– заявив знавець права.

Якщо ви навчаєтесь або працюєте в іншому місті, існує можливість стати на облік за місцем навчання чи роботи.

Необхідні документи для взяття на облік це:

паспорт;

ідентифікаційний код;

військовий квиток;

документи, що підтверджують зміну місця проживання та причину зміни місця обліку.

Заповнення заяви встановленого зразка є обов'язковим етапом процедури. Крім того, медичний огляд (ВЛК) може бути запропонований для уточнення стану здоров'я громадянина.

Дивіться також Чи будуть повістки в "Резерв+": у Міноборони дали чітку відповідь

Раніше 24 Канал писали про процедуру надсилання повісток за допомогою пошти. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів України №560.