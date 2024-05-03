Як відбуватиметься базова військова служба за новим законом про мобілізацію

З 18 травня в Україні набирає чинності закон про мобілізацію. Ним зокрема запроваджується базова військова підготовка для українців та встановлюються строки військової служби.

За законом, замість строкової служби для громадян України запроваджується базова загальна військова підготовка (БЗВП).

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Базова загальновійськова підготовка

Підготовка проводиться у вищих навчальних закладах, військових навчальних підрозділах, навчальних частинах ЗСУ та інших військових формуваннях. До проведення підготовки залучатимуться громадські організації та об'єднання, включно з ветеранами війни.

Базова військова підготовка також буде включена до навчальних планів як окрема дисципліна. Її проходження є обов'язковим для чоловіків, водночас жінки можуть долучитись добровільно.

Від проходження підготовки звільняються:

непридатні за станом здоров'я;

ті, хто проходили службу в інших державах;

ті, хто вже служили.

Громадяни, що не атестовані для для присвоєння офіцерського звання та не проходили службу або підготовку, направляються на базову службу з урахуванням здобутого фаху,

– додають у Міноборони.

Базова військова служба

На базову військову службу відправляються чоловіки 18 – 25 років, придатні за станом здоров'я. При цьому, усі зможуть самостійно обрати рік, коли будуть її проходити. Процес направлення включає медичний огляд, професійно-психологічний відбір, засідання комісії, прибуття за повісткою до територіального центру для відправлення на навчання.

Неявка без поважних причин тягне за собою встановлену законом відповідальність. Поважними причинами є стихійні лиха, хвороба, смерть близьких.

Строки військової служби

Термін проведення базової військової служби під час воєнного стану – три місяці. З них місяць проходитиме базова загальновійськова підготовка і два місяці – фахова підготовка.

У мирний час служба триватиме п’ять місяців (три загальновійськової підготовки і два – фахової).

Водночас військова служба за призовом під час мобілізації триватиме до завершення особливого періоду.

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Військово-транспортний обов'язок в Україні

Закон про мобілізацію також передбачає вилучення в українців автомобілів на потреби армії. Військово-транспортний обов'язок поширюється на державні органи, місцеве самоврядування, підприємства та громадян-власників транспорту.

Окрім звичайних автомобілів, для ЗСУ можуть забрати трактори, самохідні шасі, сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарську техніку. Якщо громадянин має лише один автомобіль, його не можуть вилучити на потреби ЗСУ.